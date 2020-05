Isola ecologica e gestione rifiuti, Amiu: «Tutto regolare e a norma»

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Amiu spa alla nota a firma della consigliera comunale Anna Maria Barresi Le informazioni contenute nella nota a firma della consigliera comunale Anna Maria Barresi sono assolutamente destituite di ogni fondamento. Infatti le attività svolte presso l'Isola Ecologica di via Finanzieri n. 24 avvengono nel pieno rispetto della normativa vigente.Il video (del 28 maggio 2019) rappresenta una semplice e ricorrente attività di trasbordo "gomma su gomma" (nel caso di specie di imballaggi in plastica) perfettamente lecita e legittima poiché eseguita secondo quanto previsto dall'art. 193, c. 12 del D.L.vo 152/2006 e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/412/98 del 4 agosto 1998. Dalle foto non si evince alcuna attività difforme rispetto alla normativa di settore. È, inoltre, opportuno precisare che presso l'Isola Ecologica non sono presenti rifiuti indifferenziati.A conferma di quanto scritto, e senza tema di smentita, invitiamo la cittadinanza a verificare dal vivo lo stato dei luoghi presso l'Isola Ecologica in via Finanzieri al fine di sottrarre l'argomento ad ogni forma di strumentalizzazione.