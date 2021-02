Ispettori ambientali: Andrea Ferri (Fdi) chiede audizione con assessori Merra e Lignola

"La salute non dovrebbe avere prezzo" scrive in una nota sul fenomeno dell'inquinamento e della scarsità di controlli

"Ho appena inviato al Presidente della 1^ Commissione Claudio Biancolillo - scrive il consigliere comunale di Fratelli d'Italia in una nota - la richiesta di audizione degli assessori Raffaella Merra e Lignola. All'ordine del giorno la sospensione dell'attività di contrasto ai reati ambientali e la discussione degli aspetti economici di questo e altri servizi espletati e da espletarsi.E' palese che da quando si è fermata questa attività sono aumentate le segnalazioni che riguardano rifiuti abbandonati nell'agro di trani e di incendi di rifiuti e sterpaglie. Il fenomeno sta assumendo particolare rilievo soprattutto per la completa assenza sul territorio di controlli adeguati e di strumenti idonei a sedare sul nascere le piccole discariche a cielo aperto.E' evidente che mentre a patire maggiormente la mancanza di controllo del territorio sono l'agro di trani e le periferie, le esalazioni dannose invece colpiscono tutti indistintamente.La salute pubblica è un bene che per essere tutelata non dovrebbe avere prezzo!".