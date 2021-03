Ispettori ambientali: di nuovo in campo contro l'inquinamento

Dopo la sospensione di un paio di mesi a causa di questioni tecnico/economiche fra il Comune e l'Amiu, dovrebbe riprendere a brevissimo (probabilmente domani stesso) il servizio della squadra di "ispettori ambientali": infatti proprio nei prossimi giorni potrebbe ricominciare quell'opera di controllo, che andrebbe a rientrare nel contratto di servizio con l'Amiu, e che verrà effettuata nelle campagne e nelle periferie della città da parte del personale specializzato alla ricerca di fonti di inquinamento, come discariche abusive o incendi di materiale inquinante.Come si ricorderà, "lanciato" in via sperimentale negli ultimi mesi dello scorso anno, quel tipo di servizio fu utile a scovare numerose discariche di rifiuti abbandonati nelle campagne e soprattutto "fuochi abusivi" ed inquinanti che ammorbavano l'aria sulla città. "Odori" spesso irrespirabili che da qualche tempo sono ricominciati, come denunciano i cittadini soprattutto residenti nella zona nord, ma non soltanto.La ripresa del servizio della squadra di ispettori ambientali era stata richiesta a gran voce qualche settimana fa, con alcune note ufficiali inviate ai responsabili del settore di Amiu e Comune, dall'assessore all'ambiente Raffaella Merra, la quale chiedeva "che tale servizio di vigilanza del nostro territorio, già in precedenza eseguito in maniera eccellente dagli ispettori ambientali, venga riattivato in maniera celere".