Ispettori ambientali, Merra: «Il territorio resta costantemente presidiato dai soggetti istituzionalmente preposti»

Riceviamo e pubblichiamo l'ntervento dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Trani Raffaella Merra sulle attività di controllo in materia ambientale sull'intero territorio comunale: il territorio resta costantemente presidiato dai soggetti istituzionalmente preposti."A seguito delle informazioni pubblicate nei giorni scorsi dalla stampa riferite alle attività di controllo in materia ambientale, da Assessore all'Ambiente del Comune di Trani – riferisce Raffaella Merra – sento l'obbligo ed insieme il dovere istituzionale di fare alcune precisazioni. I controlli sul territorio svolti dai soggetti istituzionalmente preposti c'erano, ci sono e ci saranno. Qualsiasi informazione che faccia passare un messaggio contrario o diverso da quello appena espresso non risponde assolutamente a verità. Il controllo, la tutela del territorio e dell'ambiente sono materie a cui quotidianamente rivolgo personalmente e rivolgono attenzione i vari soggetti istituzionalmente preposti. Proprio da donna impegnata attivamente nelle istituzioni, oggi al mio secondo mandato nell'ambito comunale, posso testimoniare il valore delle molte azioni di contrasto messe in campo e sottolineo l'importanza che le stesse vengano svolte prioritariamente dai soggetti istituzionalmente preposti. Voglio citare, solo a titolo di esempio, la Polizia Locale che insieme a Carabinieri (NOE), Polizia Ambientale Provinciale, Guardia di Finanza ovvero i tantissimi rappresentanti delle Forze dell'Ordine che ogni giorno presidiano il territorio a tutela della legalità e per contrastare ogni forma di illegalità a danno all'ambiente"."La discussione sulle attività, sul ruolo e sulla funzione del Nucleo di Ispettori Ambientali istituito tramite convenzione sottoscritta in data 12/05/2020 tra Comune di Trani e AMIU S.p.A. e la cui attività è sospesa dal 1° febbraio 2021 non può e non deve trasformarsi in maniera distorta nell'annuncio di assenza totale di controlli in città o di una città dove la materia ambientale sia diventata una sorta di zona franca in cui tutto è consentito. Per il semplice motivo che così non è. Anzi. Da Assessore all'Ambiente – conclude Raffaella Merra – mi impegno pubblicamente ad essere sempre più garante della necessità di salvaguardare con la dovuta attenzione la città di Trani ed il territorio. Continuerò, con la sollecitudine che mi ha contraddistinto in questa prima fase del mio mandato di rappresentante della Giunta Bottaro, ad esercitare il ruolo restando in prima linea e dispiegando sempre più l'impegno e la grinta con cui affronto un ruolo complesso e gratificante".