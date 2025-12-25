Itineriario Presepistico nel centro storico di Trani

Eventi e cultura

Basilica Cattedrale, due rappresentazioni la prima all' interno del narcete a cura della Fondazione SECA e la seconda all'interno della Basilica a cura di Don Gaetano Lops, dell'avv. C. Scarcella e del cav. F. Zecchillo Chiesa di San Giovanni Battista , a cura della omonima parrocchia Chiesa di Santa Teresa, a cura dell'Arciconfraternita dell' Addolorata Chiesetta di San Nicolino, a cura della Confraternita di San Nicola il Pellegrino Chiesa di San Donato, a cura dell' Associazione Madonna della Grazie Chiesa di Ognissanti, a cura dell' Associazione dei Tempari Chiesa di San Francesco, a cura della omonima parrocchia Chiesa di San Toma, a cura della Confraternita Sacro Cuore Immacolato di Maria Chiesa del Miracolo Eucaristico, a cura del Gruppo di Preghiera San Carlo Acutis Chiesa di Sant'Andrea, a cura del Gruppo di Preghiera di San Pio Chiesa di San Rocco, a cura della Confraternita di San Rocco Chiesa di Santa Maria (Santi Medici), a cura della Confraternita di Santa Maria Chiesa di Santa Chiara, a cura della omonima parrocchia Chiesa Ortodossa di San Martino, a cura dell'Associazione Xiao Yan

"Voglio fermarmi a casa tua" è il titolo scelto per I'itinerario presepistico che dal 15 dicembre al 06 gennaio caratterizzerà, come da tradizione, il centro storico di Trani e le Chiese che ospiteranno la e Sacre Rappresentazioni che ogni anno stupiranno per le diverse scenografie dedicate alla Natività. Ecco il percorso:tl@