Itineriario Presepistico nel centro storico di Trani

"Voglio fermarmi a casa tua": il dettaglio di tutte le Chiese da visitare

Trani - giovedì 25 dicembre 2025 8.38
"Voglio fermarmi a casa tua" è il titolo scelto per I'itinerario presepistico che dal 15 dicembre al 06 gennaio caratterizzerà, come da tradizione, il centro storico di Trani e le Chiese che ospiteranno la e Sacre Rappresentazioni che ogni anno stupiranno per le diverse scenografie dedicate alla Natività. Ecco il percorso:
  1. Basilica Cattedrale, due rappresentazioni la prima all' interno del narcete a cura della Fondazione SECA e la seconda all'interno della Basilica a cura di Don Gaetano Lops, dell'avv. C. Scarcella e del cav. F. Zecchillo
  2. Chiesa di San Giovanni Battista , a cura della omonima parrocchia
  3. Chiesa di Santa Teresa, a cura dell'Arciconfraternita dell' Addolorata
  4. Chiesetta di San Nicolino, a cura della Confraternita di San Nicola il Pellegrino
  5. Chiesa di San Donato, a cura dell' Associazione Madonna della Grazie
  6. Chiesa di Ognissanti, a cura dell' Associazione dei Tempari
  7. Chiesa di San Francesco, a cura della omonima parrocchia
  8. Chiesa di San Toma, a cura della Confraternita Sacro Cuore Immacolato di Maria
  9. Chiesa del Miracolo Eucaristico, a cura del Gruppo di Preghiera San Carlo Acutis
  10. Chiesa di Sant'Andrea, a cura del Gruppo di Preghiera di San Pio
  11. Chiesa di San Rocco, a cura della Confraternita di San Rocco
  12. Chiesa di Santa Maria (Santi Medici), a cura della Confraternita di Santa Maria
  13. Chiesa di Santa Chiara, a cura della omonima parrocchia
  14. Chiesa Ortodossa di San Martino, a cura dell'Associazione Xiao Yan
  • Trani Natale 2025
