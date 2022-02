Sos ringhiere: prima la ruggine, poi il vento, ora il mare

Le ultime ringhiere cadute da via Santa Maria di Colonna giacciono semisommerse come relitti

La passeggiata sul lungomare di ieri, favorita dalla bella giornata, ha incuriosito soprattutto i non residenti, visto che i tranesi sono tristemente e evidentemente abituati a queste sgangheratezza delle nostre ringhiere, per i "relitti" provenienti non dal mare ma, a ben vedere, dal marciapiede sovrastante.La suggestione di resti antichi vista la ruggine che ricopre i "relitti" ci sarebbe tutta: purtroppo sappiamo bene che lo stato delle ringhiere del lungomare che van cedendo l'una dopo l'altra, indebolite dalla corrosione del mare e degli agenti atmosferici fin su al Monastero è precario e pericoloso da troppo tempo; e nonostante i ripetuti riposizionamenti delle transenne a ogni mareggiata i pericoli restano, e non sono affatto trascurabili.Pare che l'amministrazione sia pronta a intervenire, finalmente. E che, sarebbe ora, di quel che potrebbe apparire come un parco archeologico di brutture e trascuratezze degli arredi urbani di una città, oltrettutto tanto bella, non resti nemmeno la traccia della memoria: è infatti assolutamente auspicabile che vengano rimosse al più presto.