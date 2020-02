Jr NBA - Scuole Bat, in città un torneo di prestigio

5 foto Jr NBA - Scuole Bat

Si terra' questa mattina alle 10 presso la scuola Baldassarre la presentazione del torneo di basket "JR NBA- Scuole Bat", un' importante occasione per promuovere il basket permettendo ai nostri ragazzi di vivere emozioni forti. Un torneo di prestigio promosso dalla JR NBA, dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal Comitato regionale di quest'ultima.Una dimensione di carattere internazionale che vede la famosa Federazione americana di basket, impegnata nella promozione di questa disciplina in Italia. In occasione del torneo, (gia' alla terza edizione quest'anno, con la scuola di piazza Dante che ha partecipato anche alle precedenti, con vittoria in finale, due anni fa, a Roma), l' NBA regalera' ai ragazzi le divise originali americane.Interverranno alla conferenza di presentazione del torneo che avverra' presso l'Auditorium della scuola Baldassarre, il Dirigente Scolastico, dott. Marco Galiano, il Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, il Responsabile del settore giovanile FIP Puglia, dott. Francesco Damiani ed il Referente CSS, prof. Giuseppe Laminafra.