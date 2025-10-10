Antonio Pignataro - Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina. <span>Foto Credits</span>
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina

Sei atleti della scuola del maestro Pignataro in partenza con la Nazionale. Oggi pomeriggio la conferenza pre-partenza in Comune

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 06.10 Comunicato Stampa
Con disciplina, spirito e determinazione, la Nazionale Italiana di Kung Fu è pronta a partire per la Cina, patria storica delle arti marziali, per prendere parte ai Campionati del Mondo di Kung Fu Tradizionale 2025, organizzati dalla IWUF (International Wushu Federation). Una trasferta dal valore profondo, sportivo e culturale, che vedrà i nostri atleti confrontarsi con i migliori interpreti delle discipline tradizionali cinesi in uno scenario internazionale di assoluto prestigio.

Tra i protagonisti di questa spedizione mondiale, spicca un gruppo di atleti provenienti dall'unica associazione pugliese selezionata a rappresentare l'Italia in questa competizione: una vera e propria scuola d'eccellenza con sede a Trani, sotto la direzione del maestro Antonio Pignataro, dottore in Scienze Motorie, da anni punto di riferimento per la pratica e la diffusione del Kung Fu tradizionale. I sei atleti convocati sono: Antonio Pignataro, Umberto Nachiro, Giulia Bassi, Miryam Zollo, Elena Shiihashi e Sarah Ragno. Una squadra affiatata, frutto di anni di preparazione tecnica, passione e impegno costante, pronta ora a misurarsi con il più alto livello internazionale.

Oggi venerdì 10 ottobre alle ore 16 nella sala Giunta del Comune di Trani è previsto un incontro con la stampa in vista della imminente partenza. I Campionati del Mondo si svolgeranno con la partecipazione di atleti da oltre 50 nazioni. Un evento che celebra la ricchezza tecnica, la tradizione e il valore educativo del Kung Fu tradizionale. Le gare comprenderanno forme a mani nude, armi tradizionali e stili interni.

"Gareggiare in Cina è molto più che una competizione: è un ritorno alle radici, un momento di crescita e confronto che porterà valore a tutto il nostro movimento" dichiara il maestro Antonio Pignataro che ha voluto ringraziare per il lavoro svolto con il gruppo il mental coach Angelo Galasso .

Questa esperienza rappresenta anche un importante momento educativo e umano: una prova di disciplina e autocontrollo, un'occasione per rappresentare l'Italia e la Puglia con orgoglio, un ponte tra le culture, nel nome del rispetto e della tradizione. Anche per questi motivi la Città di Trani sosterrà in piccolo la spedizione tranese ai mondiali affiancandosi ad altre realtà private che hanno deciso di supportare questa avventura. L'intera delegazione sarà presente al gran completo alla conferenza di oggi pomeriggio.
