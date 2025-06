L’ambizione di chi vuole riaccendere una piazza: l’onorevole gesto della Soccer Trani

Forti dentro, ma soprattutto fuori dal campo: questo il credo della Soccer Trani capitanata da Luciano Pace. Obiettivo? Riaccendere una piazza oramai spenta da diversi, troppi anni. Per questo motivo, l'ambiziosa società tranese ha deciso di compiere un gesto più che onorevole:che decisero di abbonarsi durante la campagna 20/21, quando partì il progetto Sly, guidato da Danilo Quarto, e naufragato nel giro di poche settimane, eAll'epoca, i sostenitori biancazzurri non furono mai rimborsati, nonostante ci sia ancora un procedimento giudiziario in corso. Eccoci arrivati al punto cruciale: la Soccer Trani ha scelto di rendere onore a tutti quei tifosi tranesi, rimasti ovviamente scottati da quell'esperienza, e, in questi giorni, sta inviando a ciascuno di loro il seguente messaggio: "Ciao, in questi giorni abbiamo presentato un nuovo progetto ambizioso e, per farlo,."E ancora: "Per questo abbiamo deciso di regalarti l'abbonamento per la prossima stagione. È il nostro modo per dirti «». L'abbonamento ti verrà consegnato nelle prossime settimane, durante la presentazione ufficiale della squadra alla città." Un gesto che non ha bisogno di parole, ma solamente di applausi, sperando possa essere solamente il primo passo verso il ritorno allo stadio di tutti i tifosi tranesi.