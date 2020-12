L’Amet rinnova il parco-macchine, acquistati sei nuovi autoveicoli attrezzati

Con l'acquisto di quattro autovetture mod. Fiat Panda e di n. 2 Fiat Doblò è stato rinnovato il parco macchine in forza all'Amet spa, necessario per gli interventi sul territorio cittadino da parte delle squadre di operai ed elettricisti dell'azienda.Si tratta di sei veicoli in noleggio l.t. (con acquisizione individuata attraverso l'adesione alla convenzione Consip): in particolare le Panda 4x4 trazione integrale e motore diesel, e i Doblò con motore natural power e doppia alimentazione benzina-metano. Tutte le autovetture sono state allestite con dotazione tecnica adeguata ai servizi da effettuare, svolti dal personale addetto. I nuovi mezzi costeranno all'azienda, per un periodo di noleggio di 60 mesi (che comprende anche assicurazione kasko), euro 180,54 per le Panda, e per i Doblò euro 299,24.A quello degli autoveicoli farà seguito anche l'acquisto di mezzi tecnici (piattaforme aeree) utili all'espletamento di attività di assistenza e manutenzione pubblica, quotidianamente espletata dalle diverse squadre di tecnici dell'Amet."Il parco macchine dell'azienda – spiega l'Amministratore delegato avv. Giuseppe Paolillo – era ormai vetusto, datato intorno alla prima decade del 2000. Era uno degli impegni assunti da questo CDA all'atto del Suo insediamento allorquando si vide costretto ad affrontare lo stato di agitazione sindacale. Quella della situazione mezzi unitamente alla riorganizzazione del personale erano due dei principali motivi di contestazione sindacale. Nel marzo scorso abbiamo provveduto all'iter per il rinnovo del parco macchine, che oggi sono a disposizione per poter offrire un miglior servizio sul territorio anche in termini di sicurezza, abbattimento dei costi di manutenzione e qualità. Il passo successivo dovrà essere necessariamente, come già annunciato, la pubblicazione del bando per l'assunzione di altri operai ove si consideri l'età media elevata e la carenza dell'attuale organico".