L'Amministrazione Comunale di Trani liquida contributi straordinari per famiglie in difficoltà

È fondamentale che la comunità tranese sia a conoscenza delle concrete e tangibili azioni di sostegno che l'attraverso i Servizi Sociali, pone in essere per le famiglie in condizione di maggiore fragilità. Questi atti, pur essendo procedure amministrative, rappresentano il volto più solidale dell'istituzione. In quest'ottica, il Comune di Trani, tramite l'Area Servizi Socio Culturali, ha formalizzato un atto di sostegno economico alla cittadinanza. In data 31 ottobre 2025, è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 1684 che dispone la liquidazione di una spesa complessiva di € 3.461,96 destinata a interventi assistenziali straordinari. L'atto di liquidazione, a firma del Dirigente Alessandro Nicola Attolico, fa seguito all'impegno di spesa assunto in precedenza (Determina Dirigenziale N. 1464) e si basa sul Regolamento per i Servizi Sociali Socio-Assistenziali del Comune di Trani (Delibera C.C. n. 18/2015).L'intervento è diretto a sostenere 12 nuclei familiari che avevano presentato domanda ai Servizi Sociali per far fronte a situazioni urgenti di bisogno, come previsto dall'Articolo 9 del Regolamento. Specificamente, il contributo economico straordinario è finalizzato al pagamento di: Utenze (energia elettrica/gas), Spese condominiali., Spese farmaceutiche. Il Servizio Sociale Professionale ha accertato la situazione economica delle famiglie richiedenti prima di disporre l'erogazione del contributo. Un aspetto cruciale della procedura riguarda le modalità di pagamento: pur essendo i beneficiari i nuclei familiari, la liquidazione avverrà con quietanza diretta nei confronti dei fornitori di servizi (amministratori di condominio, aziende fornitrici di energia elettrica/gas e farmacie), come delegato dagli utenti e in osservanza del D.Lgs. 193/2003 sulla tutela dei dati personali.Il provvedimento ribadisce l'importanza dell'azione del Servizio Sociale nel garantire che il Comune possa rispondere in modo tempestivo ed efficace alle situazioni urgenti. È fondamentale sottolineare che questo specifico micro provvedimento di sostegno economico non è un caso isolato, ma rientra in un flusso continuo e costante di atti e interventi che l'Amministrazione Comunale mette in campo per garantire la rete di protezione sociale della comunità.