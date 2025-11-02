Bollette
Bollette
Politica

L'Amministrazione Comunale di Trani liquida contributi straordinari per famiglie in difficoltà

L'atto dirigenziale del 31 ottobre dispone la spesa per utenze, spese condominiali e farmaceutiche di 12 nuclei familiari, secondo il "Regolamento dei Servizi Sociali"

Trani - domenica 2 novembre 2025 9.40
È fondamentale che la comunità tranese sia a conoscenza delle concrete e tangibili azioni di sostegno che l'Amministrazione Comunale, attraverso i Servizi Sociali, pone in essere per le famiglie in condizione di maggiore fragilità. Questi atti, pur essendo procedure amministrative, rappresentano il volto più solidale dell'istituzione. In quest'ottica, il Comune di Trani, tramite l'Area Servizi Socio Culturali, ha formalizzato un atto di sostegno economico alla cittadinanza. In data 31 ottobre 2025, è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 1684 che dispone la liquidazione di una spesa complessiva di € 3.461,96 destinata a interventi assistenziali straordinari. L'atto di liquidazione, a firma del Dirigente Alessandro Nicola Attolico, fa seguito all'impegno di spesa assunto in precedenza (Determina Dirigenziale N. 1464) e si basa sul Regolamento per i Servizi Sociali Socio-Assistenziali del Comune di Trani (Delibera C.C. n. 18/2015).

Pagamento di Utenze, Farmaci e Condominio
L'intervento è diretto a sostenere 12 nuclei familiari che avevano presentato domanda ai Servizi Sociali per far fronte a situazioni urgenti di bisogno, come previsto dall'Articolo 9 del Regolamento. Specificamente, il contributo economico straordinario è finalizzato al pagamento di: Utenze (energia elettrica/gas), Spese condominiali., Spese farmaceutiche. Il Servizio Sociale Professionale ha accertato la situazione economica delle famiglie richiedenti prima di disporre l'erogazione del contributo. Un aspetto cruciale della procedura riguarda le modalità di pagamento: pur essendo i beneficiari i nuclei familiari, la liquidazione avverrà con quietanza diretta nei confronti dei fornitori di servizi (amministratori di condominio, aziende fornitrici di energia elettrica/gas e farmacie), come delegato dagli utenti e in osservanza del D.Lgs. 193/2003 sulla tutela dei dati personali.

Il provvedimento ribadisce l'importanza dell'azione del Servizio Sociale nel garantire che il Comune possa rispondere in modo tempestivo ed efficace alle situazioni urgenti. È fondamentale sottolineare che questo specifico micro provvedimento di sostegno economico non è un caso isolato, ma rientra in un flusso continuo e costante di atti e interventi che l'Amministrazione Comunale mette in campo per garantire la rete di protezione sociale della comunità.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare” Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare” Sbloccati i pagamenti di 20 mensilità in favore di tre beneficiari della misura regionale per pazienti non autosufficienti
Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida" Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida" Il Presidente del Consiglio di Trani riflette sul dibattito politico in vista delle Regionali in Puglia e ribadisce la priorità assoluta: "L'azione amministrativa è quotidiana"
Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici La Giunta approva l'elenco delle sette strutture private che diventano Uffici di Stato Civile. Previste nuove tariffe e incentivi per il personale
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni" Associazioni Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni" Cinque giovani con disturbo dello spettro autistico concludono il progetto (sostenuto da TAF e Trani Hair Festival) dedicato alle autonomie, mostrando i progressi in un evento conviviale
1 Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis Attualità Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis L'opera da 157mila euro, a cura di Constructa, sarà inaugurata insieme a un nuovo parco di 6.000 mq. L'amministrazione punta a sostituire gli incroci semaforici per maggiore sicurezza ed efficienza
Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Enti locali Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Acquistate due licenze di ChatGPT Pro per supportare il personale, velocizzare le pratiche e migliorare l'efficienza dei servizi dopo la sperimentazione nel settore edilizio
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Vita di città 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Il programma delle cerimonie istituzionali: sabato la Messa al Cimitero con Mons. D'Ascenzo, lunedì la deposizione della corona in Villa Comunale
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Enti locali Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Contributo di 500 euro per nucleo familiare
Trani, 2 novembre: tra onore ai caduti e fede, il giorno del ricordo e della memoria collettiva
2 novembre 2025 Trani, 2 novembre: tra onore ai caduti e fede, il giorno del ricordo e della memoria collettiva
Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare”
2 novembre 2025 Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare”
Federica Iacovelli e i suoi giochi d’acqua musicali a Palazzo “Discanno” a Trani
2 novembre 2025 Federica Iacovelli e i suoi giochi d’acqua musicali a Palazzo “Discanno” a Trani
Nasce ViVo: il nuovo blog di Auser Giovani Trani e InArt Young
2 novembre 2025 Nasce ViVo: il nuovo blog di Auser Giovani Trani e InArt Young
Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno
2 novembre 2025 Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno
Al via nella BAT i seminari della Corsa di Miguel
2 novembre 2025 Al via nella BAT i seminari della Corsa di Miguel
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato
1 novembre 2025 Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
1 novembre 2025 L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
"Zaino Sospeso ": il Lions Club dona sorrisi e materiale scolastico al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani
1 novembre 2025 "Zaino Sospeso": il Lions Club dona sorrisi e materiale scolastico al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.