L’amor che muove il sole e l’altre stelle: l’omaggio a Dante dello Sporting Club di Trani

L'amore nelle opere di Dante e la musica del suo tempo è il tema dello spettacolo "L'amor che muove il sole e l'altre stelle", in programma domenica 24 ottobre alle ore 19.30 presso lo Sporting Club di Trani in via Astor Piazzolla 2.Realizzato dall'Ensemble "Concentus", specializzato in musica antica, lo spettacolo è stato sostenuto e promosso dallo Sporting Club con la collaborazione del Comitato di Trani della Società Dante Alighieri, di cui è presidente la prof.ssa Grazia Di Staso.In occasione dell'evento, l'ingresso è libero e gratuito sino a esaurimento posti (con mascherina e green pass) anche per i non soci.Fondato da Maurizio Ria nel 1992, l'ensemble è formato da maestri che da molti anni sono presenti sulla scena musicale svolgendo un'intensa attività concertistica con numerose compagini secializzate in esecuzioni filologiche come Le Concert des Nations diretto da Jordi Savall, la Confraternita de' Musici, il Collegium Musicum "Almae Mater"(Bologna), l'Accademia "Montis Regalis" (Mondovì), l'Accademia di Terra d'Otranto e molte altre ancora, effettuando svariate incisioni discografiche e tournée in Italia e all'estero.L'Ensemble ha presentato vari programmi tematici riferiti al medioevo e al primo rinascimento, con particolare attenzione alla musica di origine popolare di tutta Europa e con l'inserimento di testi recitati originali o tratti da antiche fonti, frutto di ricerca e rielaborazione della compagnia.Per l'attività di ricerca, spettacolo e divulgazione il Concentus ha ottenuto il premio "Italia Medievale 2019", classificandosi al primo posto a livello nazionale in seguito a votazione di pubblico ed esperti.