L'Arma dei Carabinieri in festa: ieri la cerimonia provinciale a Barletta

"Addetto a nucleo investigativo di comando provinciale impegnato in territorio caratterizzato dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata, evidenziando elevate capacità professionali, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, forniva determinante apporto a complessa indagine nei confronti di agguerrite consorterie di 'ndrangheta' dedite alla commissione di plurimi reati aggravati dal metodo mafioso, finalizzati anche al condizionamento della vita politica locale. l'operazione, che consentiva di eseguire 21 misure restrittive e il sequestro preventivo di 6 società per un valore complessivo di 1 milione di euro, si concludeva con l'emissione di provvedimenti di scioglimento di organi elettivi comunali, di interdizione antimafia a carico di 21 imprese e di rinvio a giudizio di 39 indagati, esaltando il prestigio e l'immagine dell'istituzione".

"Comandante e addetti a tenenza operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, conducevano complessa attività d'indagine che consentiva di accertare la presenza di un gruppo criminale dedito all'importazione, trasporto e vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonché all'approvvigionamento di stupefacente. L'operazione, che si concludeva con la disarticolazione del sodalizio e l'emissione di misura cautelare custodiale a carico di 13 indagati, di cui 4 in carcere e 9 ai domiciliari, oltre al sequestro di circa 1.120 kg di tabacchi di contrabbando e della somma di 37 mila euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita, suscitava ampi consensi nell'opinione pubblica ed il plauso delle autorità, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione".

"Comandante e addetti a sezioni operative di compagnie distaccate operanti in territori caratterizzati da alto indice di criminalità, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, conducevano complessa attività d'indagine nei confronti di un gruppo criminale, responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture, rapina, detenzione di armi, riciclaggio e ricettazione. l'attività si concludeva con l'esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di 15 soggetti, con il deferimento di altre 5 persone e con il sequestro di oltre mille componenti meccaniche e di carrozzeria di veicoli, per un valore complessivo di circa 300 mila euro".

"Addetti a stazione distaccata operante in territorio ad elevato indice di criminalità, evidenziando spiccate qualità professionali e alto senso del dovere, svolgevano complessa attività investigativa che consentiva di disvelare l'esistenza di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. l'operazione, che si concludeva con l'esecuzione di una misura cautelare restrittiva a carico di 4 indagati, di cui 3 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, riscuoteva ampi consensi nell'opinione pubblica e il plauso delle autorità, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione".

"Comandante e addetti a stazione distaccata operante in territorio ad alto indice di criminalità, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, conducevano complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare tre distinti gruppi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. l'operazione, che si concludeva con l'esecuzione di una misura cautelare restrittiva a carico di 14 indagati, di cui 9 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, riscuoteva ampi consensi nell'opinione pubblica e il plauso delle autorità, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione".

"Evidenziando spiccate capacità professionali, acume investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, fornivano determinante contributo a complessa attività d'indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona. l'operazione, che si concludeva con la disarticolazione del sodalizio e l'emissione di misura cautelare a carico di dieci indagati, di cui sei in carcere e quattro agli arresti domiciliari. suscitava ampi consensi dell'opinione pubblica ed il plauso delle autorità, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione".

211 anni di storia: nella giornata di ieri i Carabinieri hanno celebrato ila, e per la provincia di Barletta-Andria-Trani è stata scelta come cornice il. «Per la prima volta, l'Arma si presenta alla propria gente all'interno del maestoso Castello di Barletta, luogo intriso di storia e memoria, che oggi si fa teatro della nostra Festa - sono state le parole iniziali del sentito discorso del comandante provinciale dei Carabinieri,- Celebrare qui, in una cornice che affonda le radici nella nostra identità territoriale, ha un significato che va ben oltre le parole. Celebrare, accompagnati dalle note dei ragazzi del Liceo Musicale Alfredo Casardi, è un privilegio che eleva il cuore».«Rendiamo omaggio alla presenza concreta, viva, quotidiana dell'Arma nel cuore della nostra provincia., con i territori rurali, con le strade, le piazze, le case di ogni angolo di questa terra. Un legame fatto di fiducia costruita giorno dopo giorno, di ascolto, di interventi discreti ma essenziali. Di prossimità vera» ha aggiunto Galasso, nel corso della cerimonia a cui hanno presenziato il, il procuratore, i rappresentati delle 10 città della provincia, con i, autorità civili e militari per una grande festa che ha animato il rivellino del castello.Oltre asul territorio della provincia, è stata anche l'occasione per omaggiare le personalità che si sono distinte nell'ultimo anno. Di seguito gli encomi consegnati:Le autorità, nel consegnare gli attestati, sono state affiancate dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado "Ettore Fieramosca" e Istituto Comprensivo "Modugno-Moro" di Barletta che hanno vinto il concorso "Carabinieri 2025" realizzando elaborati artistici a tema.In chiusura di discorso, queste le parole finali del comandante Galasso: «Chi, con disfattismo o superficialità, ci dice che è tutto inutile, che nulla cambierà, che è impossibile migliorare, voglio rispondere con un pensiero che condivido profondamente: "Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo." Perché noi ce la stiamo facendo. Con fatica, sì. Ma anche con determinazione, con lucidità, con amore per questa terra. E per questo, ringrazio i miei Carabinieri. Per ogni ora di servizio. Per ogni notte trascorsa in silenzio sulle strade. Per ogni volto ascoltato. Per ogni ingiustizia contrastata. Per ogni vita protetta. So bene che ogni medaglia al valore, ogni operazione brillantemente conclusa, ogni vita salvata, non deve spingerci alla vanagloria. Ci deve condurre in avanti. Verso il dovere che resta. Verso il futuro che ci attende. Verso la promessa che ancora dobbiamo onorare. E allora sì… Qui noi restiamo. Restiamo quando è buio. Restiamo quando è difficile. Restiamo quando sarebbe più comodo voltarsi altrove. Restiamo quando c'è da proteggere. Restiamo quando c'è da ascoltare. Restiamo quando c'è da intervenire. Restiamo. Sempre. Restiamo perché qualcuno deve esserci. Perché qualcuno deve credere ancora. Perché qualcuno deve resistere, spiegare, ricominciare. Restiamo dove c'è bisogno. Nelle strade dimenticate. Nelle campagne isolate. Nei cuori feriti. Nelle notti senza rumore. Restiamo senza clamore, senza pretese, senza paura. Restiamo perché questa è la nostra scelta. La nostra identità. La nostra missione».