Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

L'arte come cinema: ultimi giorni per la "Nouvelle Vague" di Purino a Palazzo Beltrani

C'è tempo fino al 2 novembre per visitare la personale dell'artista francese che "monta" le sue tele come fotogrammi.

Trani - martedì 28 ottobre 2025 8.44
Si avvia alla conclusione, nelle sale di Palazzo delle Arti Beltrani, la personale dell'artista francese Fabio Purino, "La Nouvelle Vague". L'esposizione, che ha già attirato un pubblico cosmopolita da Francia, Australia e Germania, chiuderà i battenti domenica 2 novembre.

La mostra offre uno sguardo su un artista che non dipinge nel senso tradizionale del termine, ma "monta" le sue opere. Influenzato dal suo background di regista e direttore artistico per colossi come ARTE, MTV e RTL Germania, Purino concepisce la tela come una pellicola. Figure ritagliate, tensioni grafiche, colori netti e lettering si intrecciano come fotogrammi di un film, evocando la libertà espressiva e la grammatica visiva della "Nouvelle Vague" cinematografica, il movimento di Godard e Truffaut.

L'esposizione, che l'artista (di origini friulane) ha pensato anche per il pubblico francese che affolla Trani in autunno, include una sala interamente dedicata alla città, omaggiata come luogo di relazioni e affetti. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo accesso ore 17:00). Il biglietto (5 euro intero, 3 euro ridotto) include anche la visita all'intero museo e alla collezione permanente della Pinacoteca "Ivo Scaringi".
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
"Cultura è cittadinanza": Ledo Prato a Trani per sfidare la retorica "Cultura è cittadinanza": Ledo Prato a Trani per sfidare la retorica Mercoledì 29 ottobre a Palazzo Beltrani, l'anima di "Mecenate 90" presenta il suo libro-manifesto
Lumos 2025: il concerto di luci e musica illuminerà Trani Lumos 2025: il concerto di luci e musica illuminerà Trani Lo spettacolo immersivo "Suoni a lume di candela" debutta il 25 ottobre a Palazzo delle Arti Beltrani
“Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani” “Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani” Il concerto tenutosi nella serata di ieri con il duo Mastrapasqua – Massarelli e le foto di Nicola Amato è stato un successo
"Lato Mare": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini "Lato Mare": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini Venerdì 17 ottobre un'esperienza immersiva con le musiche di Giuseppe Massarelli e le fotografie di Nicola Amato
Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani Il trionfo dell'arte a Trani: bilancio della stagione al Palazzo delle Arti Beltrani Circa 7.000 spettatori da aprile a settembre 2025
Ultimo appuntamento con Una Notte al Museo, oggi si esplorano Saturno e Luna Ultimo appuntamento con Una Notte al Museo, oggi si esplorano Saturno e Luna Arte e cultura in dialogo con il cosmo aprono le porte a un pomeriggio ricco di suggestioni.
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague A Palazzo Beltrani un percorso immersivo tra fotogrammi, figure ritagliate e un omaggio speciale alla spiaggia della città
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia che diventa carne, voce e silenzio Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia che diventa carne, voce e silenzio Reading con Renzo Samaritani Schneider e Stefania De Toma
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga
28 ottobre 2025 Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
28 ottobre 2025 Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino
Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
28 ottobre 2025 Turismo, Trani a due velocità: regina indiscussa della BAT, ma lontana dalla vetta pugliese
L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni "
28 ottobre 2025 L'Associazione Sportiva Tommaso Assi protagonista al "Duathlon dei Leoni"
Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice "
28 ottobre 2025 Trani onora il suo ex Sindaco: l'area davanti al Comune sarà "Largo Sabino Loiodice"
Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
28 ottobre 2025 Comprensivo R.B.P.D. a 8.000 km da Trani: al via la sfida Erasmus a La Réunion
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
27 ottobre 2025 Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso "
27 ottobre 2025 Bambini fragili esclusi dall'assistenza, il Sindaco: "Avviata verifica caso per caso"
5
Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
27 ottobre 2025 Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.