L'Asd Oltre Sport Powerchair Football Puglia si presenta alla città di Trani

La scrivente A.S.D. Oltre Sport è lieta di portarvi a conoscenza, della nostra associazione sportiva dilettantistica che opera da diverso tempo a favore dello sviluppo e dell'inclusione sportiva per le persone con disabilità.Iscritta al registro C.O.N.I. e al C.I.P., affiliata alla F.I.P.P.S., A.S.I. e OPES, la nostra associazione ha sede legale e sede operativa a Trani, è guidata da Sante Varnavà, essa è la prima in Italia ad aver avviato un nuovo sport diffuso in Europa: il powerchair football ossia il calcio in carrozzina elettrica.Nel nostro territorio pugliese siamo attualmente l'unica squadra ad aver dato vita a questa disciplina che sta conquistando nel tempo numerosi assensi e sostenitori prima fra tutti la Lega Pro. L 'intento generale è sensibilizzare l'opinione pubblica alle "nuove normalità" e quello di motivare le persone con disabilità a nuove conoscenze di vita sportiva migliorandone la qualità. A tal proposito attraverso una collaborazione con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, il capitano della nostra squadra di Powerchair Football il dott. Donato Grande, si è esibito al 71° Festival della Canzone Italiana a Sanremo palleggiando con il campione Zlatan Ibrahimovic, spronando grandi e piccini a fare sport, abbattendo barriere culturali e stupidi pregiudizi.I nostri atleti mediante questa disciplina sportiva, che praticano ormai da due anni , hanno raggiunto notevoli benefici psicofisici: hanno sviluppato maggior coordinazione e capacità di guida della carrozzina elettrica, migliore abilità e sicurezza nell'affrontare percorsi spesso ostacolati ancora dalle innumerevoli barriere architettoniche presenti nel nostro territorio e una maggiore qualità di socializzazione attraverso il divertimento e sano agonismo potenziando la qualità di vita di coloro che praticano in tutti gli aspetti.Ben 163 sono stati gli allenamenti svolti e 61 le attività sportive compiute dalla costituzione dell'associazione sportiva (maggio 2018) ad oggi, meritano una particolare menzione, la vittoria di Campione d'Italia ad ottobre 2019, la partecipazione alla 3° serata del 71° Festival della Canzone Italiana presso l'Ariston di Sanremo, all'evento nazionale Re-Start organizzato dalla Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport presso il villaggio Marzotto di Jesolo (VE), dove 5 dei nostri atleti e 3 nostri tecnici hanno indossato per la 1° volta la maglia della Nazionale Italiana di Powerchair Football, il conferimento da parte del Comitato Italiano Paralimpico Pugliese il premio all'impegno sportivo per la stagione sportiva 2020-2021.A tal fine, riteniamo fondamentale continuare questo percorso di crescita, promozione e sensibilizzazione di questa disciplina sportiva presentando alla Città di Trani presso la "Champagnerie" in piazza Quercia il 10 Settembre dalle ore 17:30, dinanzi alle autorità locali e regionali, tutti i tifosi e sostenitori, gli atleti della squadra dell'Asd Oltre Sport Powerchair Football Puglia e la nuova maglia.La Società è pronta ad affrontare la nuova stagione sportiva 2021-2022, con la partecipazione al 1° campionato nazionale che vedrà partecipare 11 squadre da nord, centro e sud Italia, oltre ad una serie di domeniche di promozione della disciplina sportiva in diverse località pugliesi.La serata sarà moderata dai prestigiosi Francesco Donato e Giuseppe Ragno e sarà allietata da musica e degustazioni.Si ringraziano anticipatamente il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Puglia il dott. Giuseppe Pinto per l'attenzione e sensibilità nell' aver accettato l'invito a presenziare all'evento con il Sindaco della Città di Trani Avv. Amedeo Bottaro.I nostri atleti attraverso un lavoro costante di allenamento e di preparazione psicofisica sono riusciti a raggiungere e superare obiettivi che fino a poco tempo fa erano impensabili da conquistare. La determinazione, l'energia, il vigore e la tenacia sono le caratteristiche che contraddistinguono la nostra squadra.PROGRAMMA10 Settembre 2021 presso la "Champagnerie" in piazza Quercia (zona porto)H 17:30: SALUTI ISTITUZIONALIH 18:00: PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA ASD OLTRE SPORT POWERCHAIR FOOTBALL PUGLIAH 19:00: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI FUTURIH 19:30: BRINDISI CONCLUSIVO CON DEGUSTAZIONI