L'associazione Padeia di Trani presenta il "Magikalendario 2022"

Domenica 5 dicembre, presso la libreria "Luna di Sabbia", alle ore 18.00, l'associazione Paideia presenterà "Magikalendario 2022 - Artisti Uniti per Magikambusa".Magikambusa è uno spazio ludico all'interno della casa circondariale maschile di Trani; in questo "spazio cuscinetto", i minori in visita ai congiunti detenuti, trascorrono il tempo di attesa in un ambiente sereno e a misura di bambino.L'équipe multidisciplinare formata da educatrici, pedagogiste e psicologhe dell'associazione, pianifica attività ludico-ricreative attraverso le quali i bambini sperimentano la propria creatività e si confrontano con i pari senza sentirsi giudicati.A causa delle esigue risorse e di una scarsa attenzione generale verso il mondo della detenzione, il progetto è continuamente a rischio, nonostante gli sforzi dei volontari e l'attività di fundraising.Per far fronte a questa situazione, l'associazione ha chiesto ad alcuni artisti del territorio, di donare una propria opera da inserire in un calendario.Grazie alla vendita del Magikalendario, l'associazione potrà garantire la prosecuzione delle attività all'interno dello spazio ludico.