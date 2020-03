L'Auser Trani in prima fila per contrastare la solitudine

Anche l'Auser di Trani scende in campo per aiutare i più deboli in questo momento di disagio. Vincenzo Topputo, responsabile Cultura dell'Auser di Trani ci spiega: «In questi giorni di crisi e difficoltà del nostro Paese, ci siamo sentiti in dovere di aiutare gli anziani ed in generale le persone più deboli che vivono in una situazione di solitudine e fragilità. Pertanto, abbiamo lanciato un servizio di ascolto ed assistenza telefonica per stare vicino anche a distanza.Ogni giorno (compresa la domenica) i nostri volontari sono disponibili dalle 9.00 alle 20.00 per fare compagnia telefonica, leggere un libro, raccontare ed ascoltare storie, fornire informazioni ed in generale rendere meno pesanti queste giornate difficili. A partite da venerdì 27 - conclude Topputo - la nostra iniziativa amplia i suoi servizi. Infatti, il lunedì ed il venerdì dalle 18.00 alle 19.00, una psicologa sarà a disposizione per una consulenza psicologica gratuita della durata massima di un'ora. Il servizio è disponibile previo appuntamento.Per entrare in contatto - ricorda Topputo - con i nostri operatori, negli orari indicati, potete contattare i seguenti numeri:3463357392;3464041118;3393682266;3486419298;Oltre alla compagnia telefonica ed alla consulenza psicologica, abbiamo avviato dei video corsi di smartphone, inglese e palestra leggera da casa. Per accedervi basta inviare una richiesta al gruppo Facebook "Esercitazione Auser"».Con l'Auser di Trani, dunque si rinnova un punto di riferimento fondamentale per l'ambito sociale. L'utenza, che potrà' beneficiare di questi servizi, ringrazia.