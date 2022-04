L’estate 2022 all’insegna dei grandi festival ed eventi internazionali

«Non potevamo non esserci alla Bit, ci siamo entrati dalla porta principale presentando non semplicemente la bellezza della nostra città che oramai credo si conosca ovunque ma la grande offerta di intrattenimento che è in grado di offrire». Così il sindaco Amedeo Bottaro è intervenuto alla Bit di Milano (manifestazione internazionale promossa da Fieramilano dal 1980, tesa a radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all'indotto di settore) dove si è recato per presentare il calendario degli eventi dell'estate tranese 2022.Una città in grado di offrire eventi non solamente l'estate ma durante tutti i 12 mesi dell'anno. Ritornano anche quest'anno i grandi festival, oramai consolidati: Festival del Tango, Il Giullare, Il Festival dell'Arte Pirotecnica ma anche i Dialoghi di Trani e i numerosi eventi culturali a Palazzo Beltrani. Non per ultimo Fuori Museo a cura di Fondazione Seca con eventi di rilevanza internazionale. «Ma l'intrattenimento siamo in grado di crearlo ogni giorno grazie ai numerosi locali, come quelli sul Porto o sul Lungomare».Un'occasione presenziare alla Bit a cui il Comune non ha voluto rinunciare: «Essere qui oggi - ha concluso infine il sindaco - consente di farsi conoscere dai grandi tour operators e cercare di portare a Trani un numero di turisti importante».