L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta

Venerdì 23 gennaio, dalle ore 18:00, a Barletta, tornano a splendere le stelle nel cielo della Notte Bianca del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis", l'appuntamento annuale, aperto a tutti, con l'arte, la musica, il talento e la creatività. Stelle cariche di energia e perseveranza. Sono le studentesse e gli studenti del De Nittis, autori delle magnifiche installazioni artistiche che, ogni anno, trasformano gli spazi e i corridoi della scuola in vibranti vie di fuga per l'immaginazione: scomparsa ogni traccia dei consueti arredi scolastici, tutto è risucchiato in una dimensione di stupore davanti a colori, forme, prospettive, parole scritte o recitate, finestre sulla fantasia. Ma quest'anno, ci sono anche le dodici stelle dorate su sfondo blu della bandiera europea, che a giugno ha compiuto 40 anni, simbolo di solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa, uniti in un progetto comune.Il filo conduttore dell'Europa tiene insieme l'evento della Notte Bianca con le altre iniziative culturali organizzate dall'IISS De Nittis per questo anno scolastico, quali il Concorso d'arte "Marida Bonadies" Europa. Immagini e storie, rivolto alle classi terze di tutti gli Istituti di Istruzione Superiore di I grado di Barletta, i cui vincitori verranno svelati sul palco della Notte Bianca, e la V edizione del Wannà Festival della politica giovane, in programma dal 16 al 20 marzo con una fitta agenda di eventi che vedranno protagonisti, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, le giovani leve dell'Istituto.Il tema, oltre che per il suo forte richiamo ai valori della cittadinanza europea, è stato scelto per il cammino di internazionalizzazione intrapreso dall'Istituto a partire dal programma ErasmusPlus che, tra settembre e dicembre, ha portato un gruppo di docenti dell'IISS "Léontine e Giuseppe De Nittis" a confrontarsi di persona con il sistema educativo della Finlandia, e 22 studenti del Liceo Artistico a dialogare con i loro omologhi francesi del Lycée International di Saint-Germain-en-Laye, in uno scambio culturale ispirato al comune amore per il pittore barlettano Giuseppe De Nittis e per sua moglie Léontine. Durante la Notte Bianca gli studenti e le studentesse protagonisti dell'Erasmus avranno la possibilità di descrivere l'esperienza e ripercorrere le emozioni vissute.A questo, si aggiungerà il racconto di alcuni dei protagonisti del Filo delle Storie, la nuova rubrica consultabile sul sito della scuola, dedicata a ex studenti e studentesse che, anche grazie ai cinque anni vissuti nel De Nittis, hanno potuto costruirsi una professione gratificante che li porta oggi a riconoscere il valore della cultura e della formazione sui banchi di scuola.Quest'anno la Notte Bianca riserva, inoltre, una grande sorpresa: l'incontro in video-call con Michele Salvemini, in arte Caparezza. Gli animi sono già in fibrillazione e fa piacere registrare tra i giovanissimi tanto entusiasmo per un autore così impegnato nella ricerca musicale quanto nell'indagine critica della realtà sociale ed esistenziale.Il dirigente Antonio Francesco Diviccaro e tutta la comunità dell'IISS De Nittis invitano famiglie, studenti e amanti dell'arte e della musica a partecipare all'evento, che avrà luogo nella sede centrale di via Michele Cassandro 2.