L’ I.I.S.S. Aldo Moro di Trani vince il Premio Vivere a Spreco Zero 2022

L'IISS Aldo Moro di Trani, da tempo attento all'attuazione del service learning e delle buone pratiche nell'ambito della sostenibilità ambientale, ha vinto la X edizione del Premio Vivere a Spreco Zero 2022, promosso dal Last Minute Market, grazie al fortunato Progetto "Scuola Corsara", fiore all'occhiello dell'offerta formativa della scuola tranese. Hanno ritirato il premio in quel di Bologna i Proff. Vincenzo Di Cugno e Giovanni Landriscina, docenti referenti, attivi nella realizzazione di quelle attività sociali e culturali che Scuola Corsara ha sviluppato nel territorio: dalla raccolta dei rifiuti sulla spiaggia alla piantumazione di alberi; dai pranzi sociali alla fondazione del "baretto" presso gli spazi dell'ex ospedaletto di Trani, affidato alla gestione di studenti e di volontari, dalla divulgazione di dati e informazioni fino alla realizzazione di serre all'interno dei giardini della scuola, finalizzate alla produzione di materie prime a km 0 da utilizzare nelle cucine dell'istituto alberghiero. Un progetto volto all'inclusione, all'abbattimento delle differenze e all'esaltazione delle unicità. Il Dirigente scolastico, Prof. Michele Buonvino, particolarmente soddisfatto per il successo conseguito ha rilevato non senza una punta di orgoglio, che l'I.I.S.S. Aldo Moro di Trani sia stata l'unica scuola premiata in Italia. Da qui la volontà di proseguire lungo questo importante cammino.