L'iperrealismo di Dario Agrimi per Castel dei Mondi: i voli pindarici dell'artista tranese

L'iperrealismo dell'artista tranese Dario Agrimi mette tutti a testa in su in piazza Catuma ad Andria: al centro, in alto, molto in alto, un uomo in equilibrio precario. Metafora della vita? Sono i voli pindarici che stupiscono la gente: curiosità, domande, dubbi. Interpretazioni, spesso improbabili.E' l'arte, bellezza.Le installazioni, l'uomo in equilibrio precario con il suo "Sofisma" e la donna sospesa nei "Voli pindarici", portano la firma dell'artista tranese Dario Agrimi che con le sue creazioni, le sue sculture iperrealiste ormai note ed acclamate in tutto il mondo, già proietta un'anteprima del Festival Castel dei Mondi, un assaggio dell'importante kermesse che sta per cominciare ad Andria.Dario Agrimi è un artista di caratura internazionale, classe 1980, opera nel campo dell'arte contemporanea con creazioni concettuali dall'età di 18 anni. Nel suo studio di Trani, un ex capannone industriale dall'atmosfera newyorkese, realizza opere che spaziano dalla pittura all'installazione, privilegiando anche il campo fotografico, scultoreo e video. I suoi ultimi esperimenti sono il risultato di una ricerca maniacale volta alla perfezione, mette in scena un iperrealismo che amplifica le emozioni e riduce la distanza tra realtà e finzione.