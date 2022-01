«L'onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita», a Trani l'addio a Nicole Selvaggio

«L'onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto, il suo esempio resterà sempre nella nostra memoria e il suo cuore sarà sempre nostro». Recita così uno dei tanti manifesti affissi fuori al santuario della Madonna di Fatima dove nel pomeriggio di domenica 9 gennaio si sono svolti i funerali di Nicoletta Selvaggio, per tutti Nicole, la 24enne di Trani morta in un incidente stradale la mattina del 6 gennaio mentre si recava a lavoro presso la postazione del 118 di Cerignola.Grande partecipazione e commozione da parte di parenti, colleghi e amici della giovane infermiera con ingressi contingentati nel pieno rispetto delle norme anticovid per l'ascolto della messa celebrata dal parroco Carlo Diaferia.All'esterno della chiesa diverse le ambulanze del 118 che all'uscita del feretro hanno fatto suonare le sirene per l'ultimo saluto con centinaia di palloncini bianchi e rossi, come i colori della divisa degli operatori del 118, lasciati volare nel cielo grigio.