L'ultimo saluto a Nicole domani alle 15.30 al Santuario della Madonna di Fatima

Si svolgeranno domani, domenica 9 gennaio, alle ore 15.30 presso il Santuario della Madonna di Fatima alle ore 15.30 i funerali di Nicole Selvaggio, la giovane infermiera tranese che ha perso la vita in un incidente stradale il 6 gennaio scorso mentre si stava recando al lavoro presso l'ospedale di Cerignola.La 24enne, che tutti ricordano come una ragazza straordinaria, piena di vitalità e altruismo e sempre al servizio del prossimo, lavorava nel Servizio 118 dell'Asl di Foggia ed era di stanza presso il Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola: l'altra mattina di buon ora al volante della sua auto si stava recando sul posto di lavoro, per svolgere il suo turno nel giorno di festa, e quando poche centinaia di metri la separavano dall'ospedale di Cerignola all'improvviso la macchina ha sbandato per cause ancora da chiarire, ribaltandosi in curva proprio allo svincolo di uscita per Cerignola della 16bis. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte dei colleghi del 118 giunti immediatamente sul posto: le condizioni della giovane donna sono state fin da subito molto gravi. Una tragedia che ha compito la comunità infermieristica pugliese e l'intera città di Trani: i messaggi di cordoglio sono innumerevoli da parte di amici e colleghi, che sui social continuano a salutarla con parole strazianti. E un'ambulanza del 118 sarà anche domani simbolicamente a porgerle l'estremo saluto sul sagrato della chiesa della Madonna di Fatima in via Sant'Annibale Maria di Francia, con la S. Messa officiata dal parroco don Carlo Diaferia.