La Baia del Gruccione: natura "contaminata" da incivili impuniti

Sulla costa nord tranese splende una deliziosa "Baia del Gruccione", insenatura con piccolo faraglione a margine della "passeggiata" appena ripristinata alla Seconda Spiaggia. Un gioiello da tenere stretto. Ma i lettori ci segnalano l'opera degli incivili: "E' una baia dove quasi ogni mattina nuoto in un mare sempre limpido – racconta Marina Ventura - tra gabbiani bellissimi che mi ringraziano con volteggi meravigliosi per il pane che offro loro e che mi permettono di nuotare tra loro. Anche questo stupendo pennuto variopinto chiamato "Gruccione" è giunto qui, ha nidificato, sono nati dei cuccioli e. non appena hanno imparato a volare, si sono allontanati verso altri paesi. Ma torneranno in primavera per deliziare i nostri occhi!".Però. C'è un però: "Purtroppo la natura ancora una volta omaggia noi umani di doni che purtroppo non tutti sanno apprezzare. E così insozzano questo piccolo paradiso lasciando ogni giorno i loro pericolosi rifiuti! Stamattina con altri amici ho dedicato una giornata infuocata alla pulizia di tutto ciò che i vandali hanno lasciato: plastica ovunque, bottiglie in vetro, graticole in alluminio con cui probabilmente arrostiscono la carne, cibo avariato, posate, mascherine e non ultima una tanica con acido muriatico!!! Questa operazione purtroppo andrebbe ripetuta ogni settimana. Ma mi domando è mai possibile che ci siano tanti "assassini della natura" e che nessuno si preoccupi di pulire questa deliziosa insenatura? Amo troppo il mare per assistere con rassegnazione a questo scempio: la natura prima o poi si ribella e lo sappiamo tutti molto bene!"