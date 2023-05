La Cattedrale "riaccesa" ieri con il film su San Nicola Pellegrino: grande emozione tra il pubblico e l'autore Lino Albanese

Quanto è bella la storia di San Nicola il Pellegrino, e con quanta poesia l'ha raccontata Lino Albanese nel film di animazione presentato ieri nella Basilica della Cattedrale che in onore del santo patrono, per una sera, (sono ancora in corso lavori di ristrutturazione) ha ripreso vita, addobbata a festa, visto che in questi giorni ricorre l'anniversario del suo santo arrivo a Trani.C'è da chiedersi cosa manchi a questo giovane Santo, a questa storia fatta di semplicità, animata dai bambini, fatta di iniziali tentennamenti rispetto a quel fanciullo che proclamava l'amore di Dio e poi di una conquista reciproca tra lui e una città intera, per diventare simbolo di una cristianità che varchi i confini della nostra Trani.A pochi giorni dalle solenni e davvero internazionali celebrazioni della festa di San Nicola di Bari, il santo più celebre al mondo, le cui spoglie furono trafugate dal luogo di sepoltura e portate a Bari, pensare che il nostro Nicolino possa assurgere a protettore di tutti i bambini, dei quali da subito aveva amato circondarsi quasi a rifugiarsi dopo tutte le incomprensioni, le cattiverie e i soprusi che aveva subito dagli adulti, è un sogno che sarebbe bello vedere esaudito, in un mondo in cui i bambini sono ancora troppo maltrattati, abusati, privati della loro infanzia.Sarebbe bello vedere che un'opera come quella di Lino Albanese, nata da autentica devozione di fede unita a talento e passione artistica - del resto arte e religione da sempre vanno a braccetto e la splendida cattedrale che fu eretta per Nicolino ne è il nostro esempio più fulgido - venga arricchita dei sottotitoli in tante lingue e diffusa nelle scuole di tutto il mondo, tra i bambini appartenenti a tutte le religioni.Non un modo per convertire ma semplicemente un modo per parlare di Amore, che era quello che venne a fare lui quando arrivò ,chissà, davvero sul dorso di un delfino, nella nostra Città: un santo non portato qui con la forza , come l'illustre omonimo vissuto 700 anni prima - un grande Santo, certo, a cui siamo devoti e affezionatissimi - ma arrivato qui spinto da un destino di Amore che lo avrebbe unito a questi luoghi e a questa comunità per sempre.Kyrye Eleison, Abbi pietà di me" è il primo film d'animazione dedicato alla vita di San Nicola Pellegrino, patrono della città di Trani, realizzato con la collaborazione della Confraternita di San Nicola Pellegrino e il patrocinio della città di Trani e dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie.