"La buona novella" di De Andrè rivive a Trani: musica, poesia e spiritualità

Domenica prossima, 6 luglio, alle ore 20,30, presso il centro Jobel di Trani (via G.di Vittorio, 60), andrà in scena una rappresentazione de "La buona novella", il "concept album" pubblicato da Fabrizio de André nel 1970, cinquantacinque anni fa. Con questo album, Faber volle esprimere il suo punto di vista su Gesù Cristo, cardine essenziale della nostra storia e della nostra cultura.



Il racconto si snoda attraverso figure centrali, come Maria, o marginali, come il falegname che prepara le croci, traendo spunto da alcuni vangeli apocrifi, e tessendo una riflessione profonda e poetica che ancora oggi ci interpella, ci affascina e ci emoziona.



La rappresentazione nasce dalla iniziativa congiunta della associazione musicale ritMiMisti e dei coristi delle parrocchie della Madonna del Pozzo e di San Giuseppe, che hanno voluto, in questo modo, omaggiare uno dei cantautori più amati da intere generazioni di italiani, e le sue canzoni che, nonostante la sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1999, ci appaiono quasi profetiche, in questo tempo tormentato:



«Lungo le sponde del mio torrente

voglio che scendano i lucci argentati

non più i cadaveri dei soldati

portati in braccio dalla corrente»



La messa in scena ha richiesto un grande impegno: un ensemble di musicisti, coristi e cantanti solisti, e un adeguato staff tecnico, venticinque persone in tutto, tutti volontari, che hanno compiuto, intorno a quest'opera, un percorso comune di crescita e di condivisione.



La regia dello spettacolo e la conduzione "live" è di Fernando Morano.



L'ingresso è libero.