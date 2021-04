La Cattedrale di Trani torna ad illuminarsi...ma di verde! Dopo la denuncia di Luciano Zitoli (responsabile regionale Fiof) e Ruggiero di Benedetto (presidente nazionale Fiof) ieri sono stati effettuati i lavori di sistemazione dei pali della luce. I due, dopo un attento sopralluogo, sottolineavano diverse criticità, dovute "in primis ai pali della luce in totale stato di abbandono e alle lampade bruciate da tempo".La denuncia è stata accolta e così ieri sono stati effettuati i lavori di sistemazione delle luci, ma qualcosa sembra non aver funzionato. Come sottolinea Luciano Zitoli, recatosi sul posto al termine dell'intervento fatto, i fari della luce sono di colore diverso rispetto a prima cosicché la regione del Sud assume ora una veste multicolore.