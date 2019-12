Social Video 1 minuto La città ancora una volta in TV: Trani sul filo protagonista di Rete 4

Ancora una volta Trani sbarca in televisione. È stato il telegiornale di Rete 4 questa volta a mostrare le bellezze della città a tutta la Nazione, una bellezza in particolare: Trani sul filo. La seconda edizione del Festival dell'Arte del circo contemporaneo non è passata inosservata tanto da richiamare le telecamere in piazza Gredenigo. Sullo schermo i funamboli, gli equilibristi, il teatrobus, il camion-teatro e tutte le compagnie cresciute nelle migliori scuole di circo europeo sbarcate in città.