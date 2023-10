La Città incisa nella pietra: sabato 28 un itinerario tra le epigrafi di Trani

Sarà l'epigrafe dedicata ai Martiri tranesi del 1799 la prima tappa di un itinerario che sabato 28 ottobre a partire dalle 17.30 ( appuntamento al chiosco Duc in Piazza della Repubblica) si snoderà per tutto il centro storico della Città, scandito da brevi interventi di Andrea Moselli e Stefania De Toma, introdotti dall' ideatore del progetto Norberto Soldano.Tale epigrafe ha infatti costituito da tempo oggetto di attenzione da parte del movimento culturale #siamo solo custodi di cui lo stesso Moselli è promotore. Da qui l'idea del giovane Norberto Soldano di avviare un'iniziativa proiettata a sollevare l'attenzione su un patrimonio - come quello delle epigrafi che costellano il centro storico della città - ingiustamente trascurato, sia materialmente che nella memoria storica, e creare uno stimolo per la realizzazione di un progetto dedicato al recupero e al restauro dell'intero patrimonio delle epigrafi della Città.Tali frammenti di storia di Trani faranno conoscere il valore di personaggi che l'hanno vissuta e attraversata e di episodi di autentico eroismo civile e amore per la propria patria.L'iniziativa vuole anche legare a doppio filo e fascino di Trani alle sue eccellenze enogastronomiche concludendosi in Piazza Lambert con una degustazione di Moscato e dolci tipici di Trani. La prenotazione è obbligatoria al numero WhatsApp 349 078 8854"I morti per fedi civili a nessun età passano ignoti ", si legge proprio nell'epigrafe di Piazza Libertà : e proprio a scongiurare questo oblio, e anzi a esaltare una memoria che ha fatto di Trani un centro di gravità culturale, economico, civile, giuridico per secoli, è dedicato questo nuovo impegno.