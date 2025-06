"La Destra Italiana in Europa": FDI Trani incontra l'autore Fabrizio Tatarella

Sabato 21 giugno alle ore 19.00 presentazione del libro presso la sede di FDI in via Radeprando

Sabato 21 giugno alle ore 19.00, si terrà a Trani presso la sede di Fratelli d'Italia (via Radeprando, 8) un incontro con Fabrizio Tatarella, autore del libro "La destra italiana in Europa", un'opera che ripercorre il lungo e complesso cammino della destra italiana all'interno del Parlamento Europeo. L'evento vedrà il contributo del giornalista Andrea Catino (Antenna Sud), che modererà la conversazione con l'autore.Il libro, già al centro dell'attenzione nel dibattito politico e culturale, offre un'analisi documentata e appassionata: dal ruolo marginale dei primi esponenti della destra, ai tentativi del Movimento Sociale Italiano di costruire un Eurodestra, fino all'ingresso nelle istituzioni comunitarie. Un percorso che passa per figure centrali come Pinuccio Tatarella e che culmina nell'elezione di Giorgia Meloni alla guida dei Conservatori europei e del governo italiano. "La destra italiana in Europa" racconta non solo l'evoluzione di un'area politica, ma anche la crescita di una visione europeista radicata nella storia della destra nazionale.L'evento è aperto al pubblico.