La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, toccando 18 comuni e un sito UNESCO, in un percorso che unisce territorio, cultura e comunità. L'annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l'itinerario ufficiale del Viaggio della Fiamma. Un cammino simbolico che attraverserà l'Italia esaltando lo spirito olimpico e accompagnato dai Presenting Partner Coca-Cola ed Eni, protagonisti di eventi e iniziative speciali lungo tutte le tappe.Il percorso in PugliaDopo il passaggio in Basilicata, la Fiamma entrerà in Puglia lunedì 29 dicembre toccando: Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e Taranto (Piazza Archita).Il 30 dicembre il viaggio proseguirà nel Salento con tappe a: Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e Lecce (Piazza Angelo Rizzo).Il 31 dicembre, direzione Nord: Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e arrivo a Bari (Largo Giannella), dove si terrà la grande city celebration di San Silvestro.Il 1° gennaio, la Fiamma ripartirà da Bari verso:, Barletta, Foggia, per poi lasciare la regione diretta in Molise verso Campobasso.Ogni giornata si concluderà con l'accensione del braciere, momento centrale delle celebrazioni nelle città ospitanti. Musica, spettacoli, performance artistiche e attività con le comunità locali accompagneranno le tappe pugliesi. A raccontare il passaggio della Fiamma sui social sarà il comico pugliese Gerry Cassano, presente anche sul palco di Bari per la festa del 31 dicembre.Il significato della FiammaSimbolo di unità, pace e fratellanza, la Fiamma Olimpica porta con sé i valori cardine del movimento olimpico: Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra. Il percorso rende inoltre omaggio al patrimonio storico e culturale italiano, attraversando numerosi luoghi iconici e siti UNESCO.Il Viaggio della Fiamma: i numeri63 giorni di viaggio60 tappe in Italia12.000 kmTutte le 110 province italiane coinvolteDopo l'accensione a Olimpia il 26 novembre 2025, la Fiamma arriverà a Roma il 4 dicembre e comincerà il suo viaggio italiano il 6 dicembre. Sarà a Napoli per Natale, a Bari per Capodanno e, dopo esattamente 70 anni dalla storica Cerimonia d'Apertura del 1956, tornerà a Cortina d'Ampezzo il 26 gennaio 2026. Concluderà poi il suo percorso a Milano, entrando allo Stadio San Siro il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia d'Apertura dei Giochi