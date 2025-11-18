Fiamma olimpica
Fiamma olimpica
Attualità

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani

Tappa prevista l'1 gennaio

Trani - martedì 18 novembre 2025 11.53
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, toccando 18 comuni e un sito UNESCO, in un percorso che unisce territorio, cultura e comunità. L'annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l'itinerario ufficiale del Viaggio della Fiamma. Un cammino simbolico che attraverserà l'Italia esaltando lo spirito olimpico e accompagnato dai Presenting Partner Coca-Cola ed Eni, protagonisti di eventi e iniziative speciali lungo tutte le tappe.
Il percorso in Puglia

Dopo il passaggio in Basilicata, la Fiamma entrerà in Puglia lunedì 29 dicembre toccando: Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e Taranto (Piazza Archita).


Il 30 dicembre il viaggio proseguirà nel Salento con tappe a: Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e Lecce (Piazza Angelo Rizzo).

Il 31 dicembre, direzione Nord: Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e arrivo a Bari (Largo Giannella), dove si terrà la grande city celebration di San Silvestro.

Il 1° gennaio, la Fiamma ripartirà da Bari verso: Trani, Barletta, Foggia, per poi lasciare la regione diretta in Molise verso Campobasso.

Ogni giornata si concluderà con l'accensione del braciere, momento centrale delle celebrazioni nelle città ospitanti. Musica, spettacoli, performance artistiche e attività con le comunità locali accompagneranno le tappe pugliesi. A raccontare il passaggio della Fiamma sui social sarà il comico pugliese Gerry Cassano, presente anche sul palco di Bari per la festa del 31 dicembre.

Il significato della Fiamma
Simbolo di unità, pace e fratellanza, la Fiamma Olimpica porta con sé i valori cardine del movimento olimpico: Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra. Il percorso rende inoltre omaggio al patrimonio storico e culturale italiano, attraversando numerosi luoghi iconici e siti UNESCO.

Il Viaggio della Fiamma: i numeri
63 giorni di viaggio
60 tappe in Italia
12.000 km

Tutte le 110 province italiane coinvolte
Dopo l'accensione a Olimpia il 26 novembre 2025, la Fiamma arriverà a Roma il 4 dicembre e comincerà il suo viaggio italiano il 6 dicembre. Sarà a Napoli per Natale, a Bari per Capodanno e, dopo esattamente 70 anni dalla storica Cerimonia d'Apertura del 1956, tornerà a Cortina d'Ampezzo il 26 gennaio 2026. Concluderà poi il suo percorso a Milano, entrando allo Stadio San Siro il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia d'Apertura dei Giochi
  • Sport
Altri contenuti a tema
Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune Enti locali Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune Annunciata dal sindaco anche la civica benemerenza per premiare lo straordinario impegno del giovane tranese
Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup L'atleta di Trani, classe 1991, si laurea campione nazionale e conquista altri tre podi al Palaflorio di Bari, un esempio per i giovani
Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu Arti Marziali Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu Sei tranesi tra i 28 atleti italiani selezionati dalla FIWuK per rappresentare l’Italia al Campionato Mondiale in Cina
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina Sei atleti della scuola del maestro Pignataro in partenza con la Nazionale. Oggi pomeriggio la conferenza pre-partenza in Comune
A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti Vita di città A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti Una giornata ricca di emozioni tra sport, memoria e solidarietà
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore" Altri sport Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore" Il dato poco lusinghiero per la provincia, tra le ultime in Italia
Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Associazioni Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Dal passaggio del settore giovanile della Fortitudo Trani prende vita un nuovo progetto per valorizzare i giovani talenti del territorio
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani Volley Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani Un rinnovo che ribadisce il sostegno a una realtà sportiva fatta di impegno e passione
Elezioni regionali, giovedì 23 un incontro con i presidenti di seggio
18 novembre 2025 Elezioni regionali, giovedì 23 un incontro con i presidenti di seggio
Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani
18 novembre 2025 Le Vie del Natale a Trani: un mese di emozioni, cultura e spettacolo a cura di Palazzo delle Arti Beltrani
Carabinieri di Trani: arresti domiciliari per tre uomini dopo furto di 15 quintali di uva
18 novembre 2025 Carabinieri di Trani: arresti domiciliari per tre uomini dopo furto di 15 quintali di uva
Belle, eleganti, uniche, come quella Trani che le vide esibirsi: addio alle Kessler
18 novembre 2025 Belle, eleganti, uniche, come quella Trani che le vide esibirsi: addio alle Kessler
Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastropasqua eletto nuovo Presidente
18 novembre 2025 Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastropasqua eletto nuovo Presidente
La Polisportiva Trani è inarrestabile: 1-0 all’Accademia Monte. I tranesi guidano in vetta solitaria
18 novembre 2025 La Polisportiva Trani è inarrestabile: 1-0 all’Accademia Monte. I tranesi guidano in vetta solitaria
Agenzia delle Entrate Trani: "Grave Danno per Cittadini e Lavoratori "
18 novembre 2025 Agenzia delle Entrate Trani: "Grave Danno per Cittadini e Lavoratori"
Lunedì 24 novembre chiusura al pubblico degli uffici di anagrafe e stato civile
18 novembre 2025 Lunedì 24 novembre chiusura al pubblico degli uffici di anagrafe e stato civile
“Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
17 novembre 2025 “Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
Auser Trani, il progetto "Mica Scemi! " torna: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
17 novembre 2025 Auser Trani, il progetto "Mica Scemi!" torna: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.