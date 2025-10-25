Elisabetta Papagno e il pianista Yevhen Levkulych. <span>Foto Elisabetta Papagno</span>
Elisabetta Papagno e il pianista Yevhen Levkulych. Foto Elisabetta Papagno
Eventi e cultura

La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari

Il concerto, tenutosi lo scorso 22 ottobre, ha avuto come protagonista il pianista ucraino Yevhen Levkulich

Trani - sabato 25 ottobre 2025
Una sentenza di condanna alla reclusione non dovrebbe significare, per chi la subisce, la totale esclusione dal mondo esterno. Il tempo trascorso in carcere dovrebbe servire a rieducare il detenuto, offrendogli la possibilità di ricominciare. Spesso si sentono notizie che non si vorrebbero mai avere, come la morte dei detenuti in carcere, spesso suicidi. Il campanello d'allarme è chiaro: i detenuti sono pur sempre persone – che hanno sbagliato – ma con dei sentimenti e un'anima. Perché, allora, non coltivare proprio l'anima di queste persone? È ciò che si è riproposta la Fondazione "Aldo Ciccolini – ETS", organizzando un concerto nella casa circondariale di Bari nell'ambito della stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali", ideata e diretta dal direttore artistico, il Maestro Alfonso Soldano e sostenuta dal Ministero della Cultura.

Lo scorso 22 ottobre si è esibito per i detenuti e per tutto il personale in servizio presso la casa circondariale di Bari il pianista ucraino Yevhen Levkulych. Il titolo del concerto "Ero e Leandro" è un chiaro riferimento al mito raccontato da Ovidio: due innamorati, Leandro che ogni notte sfida le acque buie e impervie per raggiungere la sua amata. In tal senso l'amata di ogni detenuto è la libertà; ognuno di loro attraversa le acque impervie dell'espiazione della pena, della privazione della libertà, del ricominciare da zero. Eppure, è bello pensare che, contrariamente alla tragedia di Ero e Leandro, i detenuti e la libertà finalmente riusciranno a ricongiungersi e ad avere un futuro migliore.

La presidente della Fondazione, Elisabetta Papagni, ha parlato di questa esperienza in un'intervista.
D: Com'è stata questa esperienza, di sicuro particolare, di ascoltare un concerto di musica classica, simbolo di libertà espressiva, in un luogo dove la libertà è fortemente limitata?
R: L'esperienza del concerto di musica classica nella casa circondariale è stata intensa e toccante sia per i detenuti che per i musicisti. Abbiamo tutti provato un'emozione pura e profonda; la musica classica, priva di testo, agisce in modo diretto sulle emozioni, spesso sopite o represse. Infatti, abbiamo constatato una partecipazione attenta di tutti i presenti, che hanno ringraziato e salutato il pianista con profonda riconoscenza.

D: Quale obiettivo ci si è posti con questo concerto?
R: Rompere le Mura e le Barriere: La musica, in particolare la musica classica con la sua carica emotiva e universale, riesce a superare le sbarre e le rigide routine del carcere. Per i detenuti, è un momento di evasione emotiva e mentale, un "suono di libertà" che offre una tregua dal peso della detenzione. Ma non solo; perché con questo concerto abbiamo potuto avere una vera condivisione umana: l'evento crea un'atmosfera di inaspettata umanità e condivisione. Agenti penitenziari, operatori e detenuti si ritrovano insieme, sullo stesso piano, come semplici spettatori di fronte all'arte.

D: Qual è il nesso tra musica e funzione riabilitativa?
R: Questi concerti si inseriscono spesso in iniziative più ampie che riconoscono alla musica (e all'arte in generale) un valore riabilitativo e di reinserimento sociale. Offrire bellezza e cultura in un luogo di pena è un modo per ricordare la dignità umana e riannodare i fili della speranza. L'esperienza va oltre il semplice intrattenimento: è un potente catalizzatore emotivo e sociale che porta la bellezza, l'introspezione e un momento di condivisione autentica in un contesto di isolamento.
  • Musica
  • Solidarietà
Altri contenuti a tema
Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali” a Palazzo Discanno a Trani Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali” a Palazzo Discanno a Trani La stagione concertistica della Fondazione “Aldo Ciccolini OdV - ETS” continua col Quartetto d'archi "Eufonia"
“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani Associazioni “Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani L’iniziativa di “Folletti Laboriosi 2.0 OdV” ha avuto un grande seguito anche per la sua dodicesima edizione
Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani La pianista ha presentato il suo libro “Robert Schumann. Una musica letteraria” edito da Florestano Edizioni
"Follette per un giorno": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19 Solidarietà "Follette per un giorno": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19 "Abbi cura di te" è il tema della 12^ edizione; con le associazioni "Colori dell'anima" e "Komen Puglia" si creeranno manufatti per supportarne progetti
Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio Attualità Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio Cinque donne del carcere femminile hanno cucito un corredo per i neonati di una clinica di Watamu
Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani Concerto di musica gospel sabato in piazza Quercia a Trani Una serata di preghiera e riscoperta della genuinità del messaggio cristiano
Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mangoni Attualità Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mangoni Il nuovo singolo è un anticipo dell'album-fumetto in uscita a novembre, accompagnato da un videoclip animato da Alessandro Rak e Andrea Scoppetta.
Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani Il maestro si è esibito nella serata di ieri nell'ambito della stagione concertistica “Armonie Leggendarie - grandi maestri italiani” della Fondazione “Aldo Ciccolini – ETS”
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari
25 ottobre 2025 Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari
Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare " chiamano alla pulizia
25 ottobre 2025 Allarme pneumatici a Boccadoro: gli "Amici del mare" chiamano alla pulizia
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
"Venerdì a Teatro " si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo
24 ottobre 2025 "Venerdì a Teatro" si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo
Auto a folle velocità distrugge tre panchine nel porto di Trani: conducente in fuga
24 ottobre 2025 Auto a folle velocità distrugge tre panchine nel porto di Trani: conducente in fuga
Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia
24 ottobre 2025 Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia
Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune
24 ottobre 2025 Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune
Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia”
24 ottobre 2025 Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia”
Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti
24 ottobre 2025 Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti
Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità
24 ottobre 2025 Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.