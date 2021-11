La funzione pedagogica della retorica nella Divina Commedia, lectio magistralis al Liceo Scientifico

Il Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani, dopo aver inaugurato l'anno scolastico con la lectio del giornalista e docente universitario, Francesco Giorgino, organizza, in collaborazione con la Società Dante Alighieri (sez. di Trani), un nuovo importante appuntamento culturale.Giovedì 11 novembre alle ore 11,00, nell'Auditorium della scuola, il prof. Domenico Cofano, già ordinario di Letteratura Italiana presso l'Università degli Studi di Foggia, terrà una lectio magistralis, agli studenti delle classi quinte, sul tema: «La funzione pedagogica della retorica nella Divina Commedia».Dopo i saluti di rito del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia, introdurrà il tema la Presidente della Società Dante Alighieri, per la sezione di Trani, la prof.ssa Grazia Distaso.L'argomento scelto dal prof. Cofano, insigne studioso che ha al suo attivo diverse pubblicazioni dedicate a Dante, è uno dei più affascinanti perché il Sommo Poeta nella sua Commedia, dovendo far parlare insieme uomini e donne di epoche, culture, lingue, ceti distanti, adotta un moderno patto comunicativo con il lettore, sperimenta una lingua comune, la più inclusiva, dialogica e mimetica possibile, alternando con sapienza registri differenti e variando le situazioni rappresentate nella narrazione.La lectio del prof. Cofano offrirà agli studenti l'opportunità di scoprire aspetti inediti del capolavoro dantesco e di addentrarsi nella genialità dell'esule fiorentino, capace di oltrepassare i limiti della grammatica e della lingua per riuscire, grazie a una sempre misurata retorica, a trasumanare le parole e raggiungere le più elevate vette della liricità.L'incontro si svolgerà, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "V. Vecchi", nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, soprattutto, per le misure di distanziamento da garantire sia in spazi statici sia in spazi dinamici.