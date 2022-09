La giornata dei valori - Lo sport - Cultura - Famiglia - Territorio, oggi convegno a Trani

Si svolgerà martedì 20 settembre, per le ore 18.30, il convegno dal titolo "La giornata dei valori - Lo sport - Cultura - Famiglia - Territorio" organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Aquila Azzurra Trani" - Scuola Federale di Pallavolo e Centro CONI di avviamento allo sport.L'incontro si svolgerà presso l'Auditorium della Chiesa San Magno di Trani, in via Giuseppe Di Vagno n.1. Si tratta del primo di altri appuntamenti che organizzerà la società sportiva tranese nell'avvicinarsi a festeggiare i 50 anni di attività. A moderare il convegno sarà il Presidente del sodalizio, Sebastiano Chieppa.