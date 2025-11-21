La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali

Manutenzione e messa a norma delle strade di proprietà comunale, inclusa la segnaletica e le barriere di protezione.

Laha recentemente adottato una delibera importante per il prossimo anno, fissando la previsione delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali per il 2026, pari a. La decisione, presa all'unanimità dai membri , riguarda l'utilizzo dei proventi da violazioni al(articolo 208), come stabilito dalle normative nazionali e comunali.La delibera stabilisce che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni sarà destinato a interventi fondamentali per la sicurezza stradale, tra cui:In particolare, una parte delle risorse sarà dedicata al potenziamento dellenelle zone turistiche, che durante la stagione estiva vedono un notevole incremento del traffico, soprattutto nelle aree balneari.Il provvedimento include anche la possibilità di ricorrere alleper aumentare il personale addetto al controllo e alla sicurezza stradale, in particolare durante i periodi di alta stagione. Questo intervento mira a rispondere alla carenza di personale a tempo indeterminato, consentendo così una copertura adeguata delle zone più critiche della città.I fondi derivanti dalle sanzioni, come previsto dall'articolo 208 del Codice della Strada, sono vincolati a interventi specifici per la, ma una parte può essere destinata anche acome i sistemi di videosorveglianza, finalizzati al monitoraggio del traffico e alla prevenzione delle violazioni. Il Comune intende potenziare l'uso delle(Optical Character Recognition), collegate al Sistema Nazionale di Rilevamento Targhe e Transiti (SCNTT), per garantire la sicurezza delle strade e facilitare l'individuazione di veicoli non assicurati o non revisionati.La delibera è stata adottata in conformità con le disposizioni nazionali, in particolare l'articolo 142 del Codice della Strada, che regola l'uso dei proventi delle violazioni stradali. È stato inoltre preso in considerazione il recente orientamento della, che ha chiarito le modalità di gestione dei fondi derivanti dalle sanzioni per violazioni del limite di velocità e altri accertamenti stradali.Il Sindaco di Trani,, ha espresso soddisfazione per l'approvazione di questa delibera, sottolineando come l'utilizzo mirato delle risorse non solo migliori la sicurezza stradale, ma contribuisca anche a un, con interventi che vanno dalla manutenzione delle infrastrutture stradali alla sicurezza dei cittadini.La delibera prevede che ilprovveda a registrare le risorse nel bilancio di previsione per il 2026, mentre ilsarà incaricato di avviare l'esecuzione delle misure relative al controllo e alla sicurezza stradale. Con questa iniziativa, il Comune di Trani continua a investire nella sicurezza dei suoi cittadini e nella modernizzazione delle infrastrutture, mirando a una gestione più efficiente e trasparente delle risorse pubbliche derivanti dalle sanzioni stradali.