La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali
Sulla previsione pari a 1,8 milioni di euro, la Giunta ha deliberato gli utilizzi
Trani - venerdì 21 novembre 2025
La Giunta Comunale di Trani ha recentemente adottato una delibera importante per il prossimo anno, fissando la previsione delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali per il 2026, pari a 1,8 milioni di euro. La decisione, presa all'unanimità dai membri , riguarda l'utilizzo dei proventi da violazioni al Codice della Strada (articolo 208), come stabilito dalle normative nazionali e comunali.
Obiettivi della Delibera
La delibera stabilisce che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni sarà destinato a interventi fondamentali per la sicurezza stradale, tra cui:
Utilizzo delle Risorse per Assunzioni Temporanee
Il provvedimento include anche la possibilità di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato per aumentare il personale addetto al controllo e alla sicurezza stradale, in particolare durante i periodi di alta stagione. Questo intervento mira a rispondere alla carenza di personale a tempo indeterminato, consentendo così una copertura adeguata delle zone più critiche della città.
Destinazione dei Fondi
I fondi derivanti dalle sanzioni, come previsto dall'articolo 208 del Codice della Strada, sono vincolati a interventi specifici per la sicurezza stradale, ma una parte può essere destinata anche a tecnologie avanzate come i sistemi di videosorveglianza, finalizzati al monitoraggio del traffico e alla prevenzione delle violazioni. Il Comune intende potenziare l'uso delle telecamere OCR (Optical Character Recognition), collegate al Sistema Nazionale di Rilevamento Targhe e Transiti (SCNTT), per garantire la sicurezza delle strade e facilitare l'individuazione di veicoli non assicurati o non revisionati.
Normativa di Riferimento
La delibera è stata adottata in conformità con le disposizioni nazionali, in particolare l'articolo 142 del Codice della Strada, che regola l'uso dei proventi delle violazioni stradali. È stato inoltre preso in considerazione il recente orientamento della Corte dei Conti, che ha chiarito le modalità di gestione dei fondi derivanti dalle sanzioni per violazioni del limite di velocità e altri accertamenti stradali.
Obiettivi a Lungo Periodo
Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha espresso soddisfazione per l'approvazione di questa delibera, sottolineando come l'utilizzo mirato delle risorse non solo migliori la sicurezza stradale, ma contribuisca anche a un miglioramento complessivo della qualità della vita urbana, con interventi che vanno dalla manutenzione delle infrastrutture stradali alla sicurezza dei cittadini.
Prossimi Passi
La delibera prevede che il settore economico-finanziario provveda a registrare le risorse nel bilancio di previsione per il 2026, mentre il Comandante della Polizia Municipale sarà incaricato di avviare l'esecuzione delle misure relative al controllo e alla sicurezza stradale. Con questa iniziativa, il Comune di Trani continua a investire nella sicurezza dei suoi cittadini e nella modernizzazione delle infrastrutture, mirando a una gestione più efficiente e trasparente delle risorse pubbliche derivanti dalle sanzioni stradali.
