Multa per conferimento di rifiuti fuori orario
Multa per conferimento di rifiuti fuori orario
Politica

La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali

Sulla previsione pari a 1,8 milioni di euro, la Giunta ha deliberato gli utilizzi

Trani - venerdì 21 novembre 2025
La Giunta Comunale di Trani ha recentemente adottato una delibera importante per il prossimo anno, fissando la previsione delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali per il 2026, pari a 1,8 milioni di euro. La decisione, presa all'unanimità dai membri , riguarda l'utilizzo dei proventi da violazioni al Codice della Strada (articolo 208), come stabilito dalle normative nazionali e comunali.

Obiettivi della Delibera
La delibera stabilisce che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni sarà destinato a interventi fondamentali per la sicurezza stradale, tra cui:
  • Manutenzione e messa a norma delle strade di proprietà comunale, inclusa la segnaletica e le barriere di protezione.
  • Potenziare i servizi di controllo e accertamento delle violazioni stradali, con l'acquisto di attrezzature e automezzi per la Polizia Municipale.
  • Progetti di sensibilizzazione ed educazione stradale, in particolare per la sicurezza degli utenti vulnerabili, come bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
In particolare, una parte delle risorse sarà dedicata al potenziamento delle attività di controllo nelle zone turistiche, che durante la stagione estiva vedono un notevole incremento del traffico, soprattutto nelle aree balneari.

Utilizzo delle Risorse per Assunzioni Temporanee
Il provvedimento include anche la possibilità di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato per aumentare il personale addetto al controllo e alla sicurezza stradale, in particolare durante i periodi di alta stagione. Questo intervento mira a rispondere alla carenza di personale a tempo indeterminato, consentendo così una copertura adeguata delle zone più critiche della città.

Destinazione dei Fondi
I fondi derivanti dalle sanzioni, come previsto dall'articolo 208 del Codice della Strada, sono vincolati a interventi specifici per la sicurezza stradale, ma una parte può essere destinata anche a tecnologie avanzate come i sistemi di videosorveglianza, finalizzati al monitoraggio del traffico e alla prevenzione delle violazioni. Il Comune intende potenziare l'uso delle telecamere OCR (Optical Character Recognition), collegate al Sistema Nazionale di Rilevamento Targhe e Transiti (SCNTT), per garantire la sicurezza delle strade e facilitare l'individuazione di veicoli non assicurati o non revisionati.
Normativa di Riferimento
La delibera è stata adottata in conformità con le disposizioni nazionali, in particolare l'articolo 142 del Codice della Strada, che regola l'uso dei proventi delle violazioni stradali. È stato inoltre preso in considerazione il recente orientamento della Corte dei Conti, che ha chiarito le modalità di gestione dei fondi derivanti dalle sanzioni per violazioni del limite di velocità e altri accertamenti stradali.

Obiettivi a Lungo Periodo
Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha espresso soddisfazione per l'approvazione di questa delibera, sottolineando come l'utilizzo mirato delle risorse non solo migliori la sicurezza stradale, ma contribuisca anche a un miglioramento complessivo della qualità della vita urbana, con interventi che vanno dalla manutenzione delle infrastrutture stradali alla sicurezza dei cittadini.

Prossimi Passi
La delibera prevede che il settore economico-finanziario provveda a registrare le risorse nel bilancio di previsione per il 2026, mentre il Comandante della Polizia Municipale sarà incaricato di avviare l'esecuzione delle misure relative al controllo e alla sicurezza stradale. Con questa iniziativa, il Comune di Trani continua a investire nella sicurezza dei suoi cittadini e nella modernizzazione delle infrastrutture, mirando a una gestione più efficiente e trasparente delle risorse pubbliche derivanti dalle sanzioni stradali.
DETERMINAZIONE PREVISIONE ENTRATE E DESTINAZIONE PROVENTI EX. ART. 208 C.D.S. – ANNO 2026DETERMINAZIONE PREVISIONE ENTRATE E DESTINAZIONE PROVENTI EX. ART. 208 C.D.S. – ANNO 2026
  • Polizia Locale
Altri contenuti a tema
Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica Vita di città Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica Ordinanza della Polizia Locale fino al 28 novembre 2025 per il ripristino della carreggiata in diverse vie cittadine interessate ai lavori di scavo
Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi Vita di città Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi Ordinanza Dirigenziale in vigore fino al 15 gennaio 2026 per consentire i lavori. Scattano i divieti e gli obblighi di svolta
Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole" Vita di città Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole" Già 100 sanzioni a luglio per l'abbandono di rifiuti. L'assessora Di Lernia: "L'obiettivo non è fare cassa, ma creare cittadini responsabili"
Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore Vita di città Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore Assessora Di Lernia: "L'intervento, su richiesta dei cittadini, mira a contrastare la sosta selvaggia e a migliorare la circolazione nell'area"
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani Bottaro: "Un passo fondamentale per ridurre lo spreco di risorse idriche"
Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio Attualità Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio Nella "Sala Rossa" del Castello la cerimonia con il Prefetto D'Agostino. Presenti per l'Amministrazione di Trani l'assessora Di Lernia e il comandante Cuocci
Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere Attualità Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere Assessora Cecilia Di Lernia:"Primi giorni incoraggianti, ringrazio i cittadini per la collaborazione"
Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro Enti locali Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro La Polizia Locale fa il punto sulle sanzioni emesse nei primi otto mesi del 2025
"Let’s influence Europe! ": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.
21 novembre 2025 "Let’s influence Europe!": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.
Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica
21 novembre 2025 Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica
Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi
21 novembre 2025 Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi
Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
21 novembre 2025 Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità "
20 novembre 2025 La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità"
Riposino in pace, ma non troppo: "sfratti " nel Cimitero di Trani, il loculo non è per sempre
20 novembre 2025 Riposino in pace, ma non troppo: "sfratti" nel Cimitero di Trani, il loculo non è per sempre
Ancora degrado e incuria nell'area ex Capannoni Ruggia, aumentano ratti e rifiuti
20 novembre 2025 Ancora degrado e incuria nell'area ex Capannoni Ruggia, aumentano ratti e rifiuti
Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori
20 novembre 2025 Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori
Tari 2025, aumenti e disagi: il Circolo Mcl scrive al Sindaco di Trani
20 novembre 2025 Tari 2025, aumenti e disagi: il Circolo Mcl scrive al Sindaco di Trani
Coppa Italia, Soccer Trani ai quarti di finale: Virtus Bisceglie battuta 0-7
20 novembre 2025 Coppa Italia, Soccer Trani ai quarti di finale: Virtus Bisceglie battuta 0-7
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.