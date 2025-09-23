Guardia di Finanza celebra San Matteo
Guardia di Finanza celebra San Matteo
Attualità

La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani

Santa Messa officiata dall’Arcivescovo D’Ascenzo con la partecipazione delle Fiamme Gialle della provincia BAT

Trani - martedì 23 settembre 2025
Nella giornata di oggi, 23 settembre, presso la cattedrale di Trani, i Finanzieri dei Reparti della Provincia Barletta Andria Trani, unitamente ad una rappresentanza delle Fiamme Gialle in congedo, hanno partecipato alla celebrazione di una Santa Messa, in occasione della recente ricorrenza di San Matteo Apostolo, Patrono del Corpo.

La solenne funzione religiosa è stata officiata dall'Arcivescovo, S.E. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, il quale, ha ricordato il percorso spirituale di Matteo, un esattore delle tasse che, a seguito della chiamata di Gesù, divenne uno dei suoi dodici apostoli.

La ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza dal 1934, per concessione di Papa Pio XI, su intercessione del Cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), costituisce un momento di incontro e di ringraziamento delle "fiamme gialle", rinnovando la richiesta a Dio affinché´, come ricorda un passo della preghiera del finanziere, "forti della Tua fede, sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce".

Alla funzione religiosa ha partecipato S.E. il Prefetto di Barletta, Andria e Trani, la dott.ssa Silvana D'Agostino, le Autorità civili e militari della sesta Provincia, nonché una rappresentanza di militari dei Reparti di Barletta, Andria, Trani e Margherita di Savoia, i soci delle Sezioni dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia della provincia, familiari dei militari e gli alunni degli istituti scolastici tranesi del 1° Circolo Didattico De Amicis, del 2° Circolo Didattico Mons. Petronelli e dell'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'annunzio.

Il Comandante Provinciale, Col. Andrea Di Cagno, ha rivolto un ringraziamento a tutte le Autorità intervenute, ricordando agli uomini ed alle donne del Corpo la delicata missione che sono chiamati ad affrontare quotidianamente, a presidio della sicurezza economico finanziaria del territorio, a tutela e sostegno delle comunità.

La celebrazione si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere, ed al termine, il Comandante Provinciale ha consegnato, nelle mani del Direttore della Caritas Diocesana di Trani Barletta Bisceglie, una offerta del personale dei Reparti dipendenti, da destinare alle attività di carità promosse dall'Ente, con l'auspicio che possa contribuire, anche in minima parte, alle iniziative quotidiane a favore di chi si trova in condizioni di difficoltà.
