La legge sull'Oblio Oncologico approvata dalla Camera dei Deputati

La legge sull'Oblio Oncologico è finalmente stata approvata dalla Camera dei Deputati, rappresentando un importante passo avanti nella battaglia contro il cancro. Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno congiunto di numerose associazioni e al sostegno del Magna Grecia Awards, che hanno lanciato una poderosa petizione di firme che ha sconvolto le aule parlamentari.L'Ambassador Carolina Marconi, una figura autorevole nell'impegno sociale contro il cancro, ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione e nel perseguimento di questa causa. Grazie alla sua passione e al suo instancabile lavoro, è stato possibile raggiungere un obiettivo cruciale nella lotta contro questa malattia terribile.La legge sull'Oblio Oncologico rappresenta un passo avanti significativo nella protezione dei diritti delle persone affette da cancro. Grazie a questa normativa, coloro che hanno superato la malattia avranno la possibilità di rimuovere il proprio nome dai registri delle associazioni oncologiche, rispettando così il loro diritto all'oblio e alla privacy.Questa legge offre una vera speranza per i malati di cancro e per le loro famiglie. Riconoscere l'importanza di un percorso di guarigione completo, che includa gli aspetti psicologici e sociali, rappresenta un notevole progresso verso la costruzione di una società più empatica e comprensiva. La legge sull'Oblio Oncologico offrirà alle persone colpite da cancro un supporto fondamentale per affrontare le difficoltà che seguono la malattia e per ricostruire una vita piena di felicità.L'Oblio Oncologico è un concetto giuridico innovativo introdotto da questa legge, che garantirà alle persone affette dalla malattia la possibilità di ricostruire la propria vita dopo la guarigione. È importante riconoscere come il cancro possa ancora rappresentare una stigmatizzazione e un ostacolo alla vita di un individuo, anche dopo la remissione dei sintomi. La legge sull'Oblio Oncologico mira a superare queste barriere, consentendo alle persone di ripartire da zero senza essere costantemente ricordate del loro passato di malattia.L'approvazione di questa legge rappresenta un segnale di speranza per tutti i malati di cancro e per le loro famiglie. Riconoscere la necessità di considerare i diversi aspetti legati alla guarigione, incluso il supporto psicologico e sociale, è un passo significativo verso una società più empatica e compassionevole. Ora, grazie alla legge sull'Oblio Oncologico, le persone avranno un maggiore sostegno per superare le sfide che seguono la malattia e per iniziare una nuova vita piena di speranza e felicità.L'approvazione della legge sull'Oblio Oncologico rappresenta un risultato estremamente significativo nella battaglia contro il cancro. È fondamentale continuare a lavorare insieme per garantire che la malattia non sia un ostacolo insormontabile, ma solo un capitolo della vita da superare con il sostegno e la comprensione di tutti.Il futuro è carico di speranza e progresso, e la legge sull'Oblio Oncologico ne è un tangibile esempio.Claudio BiancolilloConsigliere ComunaleCapogruppo lista "CON"