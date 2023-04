La lista civica «Prima di Tutto Trani» si rafforza e costituisce un nuovo direttivo

Con l'adesione di altri due consiglieri comunali (Patrizia Cormio e Savino Cormio) che si vanno ad aggiungere al consigliere Luigi Cirillo, si rafforza il gruppo consiliare della storica lista civica tranese "Prima di tutto Trani" che conferma lo stesso Cirillo come Capogruppo.L'adesione dei due consiglierei comunali è stata l'occasione per rinnovare il direttivo della lista che, consapevole dell'importanza delle future sfide da affrontare all'interno del Consiglio Comunale e non, sarà così composto: Luigi Cirillo (Segretario), Savino Cormio (Vice Segretario), Paolo Pasquadibisceglie (Coordinatore), Domenico Tuosto (Addetto Stampa), Azzurra Briguglio (Presidente gruppo Femminile), Carmela Pignataro (Tesoriere), Michele Ferro (Sport), Gianni Biancofiore (Pari e Opportunità).'Con il nuovo direttivo, - dichiara il Capogruppo Luigi Cirillo - il movimento intende rilanciare la sua azione politica in città con maggiore riguardo rispetto ad alcuni temi che riguardano specialmente sviluppo e crescita della comunità. La crescita del movimento testimonia il costante lavoro svolto in questi ultimi anni. L'apporto di nuovi stimoli e nuove idee non potrà che contribuire alla crescita della nostra Città. Crediamo che il nostro movimento possa rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e che i valori che la lista veicola storicamente possano continuare ad essere un fattore condiviso per chi ancora si identifica in una sana politica. Al nuovo direttivo auguro perciò un sereno e brillante lavoro.Il Movimento si pone al servizio della cittadinanza per garantire un ascolto volto a cogliere le criticità che interessano la comunità tranese presso la storica sede in Via Umberto 98/100 a Trani.