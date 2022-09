"La luna in giallo": Gabriella Genisi e le indagini di Lolita Lobosco giovedì a Trani

Giovedì 8 settembre, ore 19.00, la Libreria Luna di Sabbia Ubik di Trani (via Mario Pagano 193) torna a tingersi di giallo. Arriva Gabriella Genisi con ben due libri. Innanzitutto il romanzo Terrarossa (Sonzogno), un nuovo caso per Lolita Lobosco, personaggio portato con successo sul piccolo schermo da Luisa Ranieri. Suni Digioia, giovane imprenditrice, attivista per i diritti dei braccianti ed ecologista convinta, viene trovata morta nella rimessa della sua azienda. Sul portone d'ingresso, scritta a lettere scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, da subito la più battuta, non convince affatto la commissaria, che decide di rientrare in anticipo dalle ferie per vederci chiaro.L'altra 'creatura' della scrittrice barese, Chicca Lopez, giovane carabiniera salentina, gender fluid, è la protagonista de Le guardiane del faro, uno dei quattro racconti che compongono il libro Le invisibili, edito da Rizzoli (gli altri tre sono a firma di Mariolina Venezia, Marilù Oliva, e Grazia Verasani). Qui Genisi ci conduce in un Salento «terra di mistero», in particolare a Punta Palascia, dove un sub viene ucciso in mare con una fiocina. Qualcuno qui sostiene di aver visto le sirene, esseri metà donne, metà animali, figure misteriose, da sempre simbolo della seduzione intellettuale: il loro canto è micidiale come la parola e l'immaginazione. Sarà Chicca a risolvere il caso, individuando il nesso tra passato e presente.Dialoga con l'autrice Vito Santoro.Ingresso libero.Prossimo appuntamento con la Luna in Giallo, sabato 17 settembre, ore 19.00: Maria Elisa Aloisi, Il canto della falena (Mondadori)