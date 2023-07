La notte al buio di Trani: guasto a una cabina con strumentazioni degli anni Settanta

Poco dopo che la corrente era tornata, alcuni allarmi si erano scaricati altri continuavano a "sirenare" con una voce stridula e flebile, è affiorato sul mare il chiarore dell'aurora, che per poco non ha preceduto la riparazione del guasto avvenuto la notte scorsa riportando la luce prima della società elettrica.C'è stata un''origine semplice, nel senso che è saltato un cavo su via Superga, dove tecnici Amet solo ancora a lavoro, evento che è possibile che capiti; ma questo cavo ha creato però a catena un guasto secondario nella cabina primaria tra Trani e Andria che trasforma la tensione da 150000 a 20 mila volt su tutto il territorio. Un guasto dunque che ne ha determinato uno talmente importante da disalimentare e aver lasciato al buio praticamente tutta la città.C'è da considerare che la cabina primaria ha strumentazioni di 50 anni fa, del 1970.