La notte magica di quarant'anni fa a Trani: caccia ai ricordi di un momento di gloria

Già dai giorni precedenti a quell' 11 luglio era stato un prepararsi con abiti tricolore, magliette, gonne, pantaloncini e canotte raccattate dai fondi dell'armadio, era il tempo in cui non si correva a comprare subito roba nuova; ma i negozi di tessuto e mercerie - da Cinquepalmi a Tonino Franco, da Barracchia a Tortora, a tutti gli altri, avevano esaurito ogni rotolo di fodera bianca, rossa e verde.Una scalata nella quale nessuno, già dalla partenza per la Spagna, aveva creduto, con quel c.t. tecnico che non godeva di alcuna fiducia e un gruppo di atleti che non aveva alcuna premessa di "sopravvivenza" di fronte a conclamati giganti del calcio mondiale, in particolare sudamericano.Ma all'epoca c'erano solo i TG nazionali e la Gazzetta dello Sport e non c'era tutta questa consapevolezza diffusa - e superficiale allo stesso tempo - che c'è oggi, che di ogni evento si fa il pelo e contropelo: e quando la scalata iniziò fu tutta una sorpresa, una gioia, un delirio crescente, uno stupore che le ultime generazioni davvero non conoscono. E non sappiamo come sia meglio, nè possiamo dirlo.Ma il sapore di quella notte di quarant'anni fa, a chi l'ha vissuta, resta come qualcosa dal gusto insuperabile, che ci piacerebbe riassaporare attraverso ricordi, fotografie, istantanee di una notte che vide animarsi le strade di Trani dalle stupende coreografie di via Andria fino al tripudio e all'esplosione finale di piazzale Colonna.La foto che pubblichiamo in, con quel poetico cartello "CAMBIONI DEL MONDO", e la prima in galleria, le abbiamo tratte dal web dalla pagina di Nicola Cassano, che approfittiamo per ringraziare: ma ne attendiamo altre per realizzare magari un vero e proprio album dei ricordi della nostra Città, che condivise con l'11 luglio di quarant'anni fa un momento di pura e autentica gioia, in un anniversario che anche la Rai celebrerà stasera con la proiezione del docufilm "Il viaggio degli Eroi" di Manlio castagna con la voce narrante di Marco Giallini.Eroi in quella notte ci siamo sentiti davvero tutti, come ci rese quel commissario tecnico che amava tanto i classici e che chissà, col favore degli dei omerici rese il calcio, il popolo italiano e alcune partite a scopone scientifico con l'amato presidente Pertini, momenti davvero epici.Le foto o le testimonianze scritte si possono inviare attraverso i social o attraverso l'indirizzo di posta elettronica di Traniviva.