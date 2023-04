La personale dell’artista Raffaele Cappelluti fino al 31 maggio 2023 a Palazzo delle Arti Beltrani

C'è grande fermento a Palazzo delle Arti Beltrani. In questi giorni le sale del Centro culturale polifunzionale della città di Trani (BT) si stanno animando di molte presenze. Tanti i visitatori tra studenti, turisti e appassionati d'arte e di storia. Fino al 31 maggio, infatti, è visitabile la mostra monografica "Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione", che celebra la fotografa, grande interprete e testimone del '900, ad un anno dalla sua scomparsa con trenta scatti in bianco e nero provenienti dall'Archivio palermitano 'Letizia Battaglia'. Ad arricchire l'offerta culturale del palazzo, la personale dell'artista Raffaele Cappelluti con opere realizzate su supporti lignei restituiti dal mare, fruibile con il ticket del museo dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e nelle aperture straordinarie per la Settimana Santa di sabato 8 aprile, con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; di domenica 9 aprile, Pasqua, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e di lunedì 10 aprile, Pasquetta, con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00.È l'autore stesso a descrivere le sue creazioni. «Alla fine dell'ultima stesura di vernice, dopo aver montato la cornice, un quadro esige per sé, in una inviolata pretesa, un luogo adatto per essere esposto, poiché spazio, stanze, pietre, tavole, mattoni, luce, atmosfera, ne diventeranno parti integranti. Si genererà un incantesimo, un sortilegio, una poesia esplicita senza parole. È la ragione per cui da sempre cerco luoghi che non siano "spazi espositivi" con fari abbaglianti ma palcoscenici di per sè fonti di bellezza e suggestione. E sicuramente il Palazzo delle Arti Beltrani è tutto questo e di più.L'auspicio è che in questo diario privato di oggetti accostati occasionalmente sotto una patina di trasparente e allucinante chiarismo si possano leggere le minute annotazioni di una 'malinconia senza tristezza' o accenni di un lirismo colto tra i rifiuti di pezzi legno raccolti tra gli scogli del nostro mare. O giunti da chissà quali altri mari. Accenni di tragedie e disperazioni, dolori e smarrimenti che nessun mare può soffocare.Sono quadri, se sono quadri, con rose o senza rose, con coppette scheggiate, bicchierini e tazzine dai decori di un tempo piacevolmente inattuale, impalliditi da patine opache simili a spasmi del cuore, a battiti avvertibili se stiamo tutti per un istante in silenzio in questa area magica del Palazzo delle Arti Beltrani».Nel ticket di ingresso del Palazzo delle Arti Beltrani (ingresso 8,00 euro ticket intero, 5,00 euro ticket ridotto) sono inclusi: la proiezione nella sala cinema di brevi filmati documentari sulla storia della città di Trani; l'ingresso alla mostra "Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione"; l'ingresso alla Pinacoteca "Ivo Scaringi"; l'ingresso alla mostra personale di Raffaele Cappelluti.Info Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani, n. 51, Trani BT, tel. 0883500044, e-mail info@palazzodelleartibeltrani.it, www.palazzodelleartibeltrani.itAperture straordinarie per la Settimana Santa: sabato 8 aprile orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; domenica 9 aprile Pasqua: dalle ore 16:00 alle ore 20:00; lunedì 10 aprile Pasquetta: orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00.Raffaele Cappelluti è nato a Molfetta. Negli anni '70 ha frequentato lo studio del pittore Gaetano Grillo, Principali mostre: 1979 Collettiva, Pendio Brisighella, Corato, Premio Coppa Assessorato alla Cultura. 1994, Personale, Studio La Pietra, Martina Franca 1995, Personale, Galleria Intra Moenia, Napoli. 2001, Collettiva, Basilica Pontificia Minore Madonna dei Martiri Molfetta, 50° Anniversario della Incoronata della Venerata. 2001, XX Edizione Arti Figurative Città di Bitetto, II Classificato. 2004 Centro Comunale Aperto all'Arte, Molfetta, Appello agli Artisti di Amnesty International. 2004, Collettiva Galleria Ex Macelleria di Pontremoli. 2006, Collettiva, Sala del Templari, Molfetta. Cantiere Permanente 2ª Rassegna 36 Artisti "Da Giaquinto ad oggi". 2007, Personale, Sidney Cooper Gallery and The Gallery in the Friars, Canterbury, UK. 2008, Personale, Laboratorio Blu, Venezia. 2009, Arte e Solidarietà, Molfetta Outlet. 2010 Collettiva, II Verbo si fece Arte, Museo Diocesano, Molfetta. 2011, Collettiva, Arte Solidarietà, Unità d'Italia, Colonnato della Provincia di Bari. 2011 Personale Galerie Toplev, Salisburgo (Austria). 20192013 Personale, Chiesa della Morte, Molfetta. 2014, Sala del Templari, Molfetta, Raffaele Cappelluti e Valda Blistrubiene "Tra Baltico e Mediterraneo". 2014, Plateliai, Lituania, Raffaele Cappelluti e Vaida Blistrubiene. 2015, Pinacoteca Michele de Napoli, Vaida Blistrublene, Raffaele Cappelluti, Vanina Savorė, VOYAGES, Tre artisti sulla rotta della bellezza. 2015, Collettiva, Torrione Angioino, Bitonto, Artisti In Luce. 2016, Personale, Camili, Avignone (Francia). 2016, Collettiva, Palazzo delle Stelline, Milano, Olio d'Artista. 2017, Personale, Galerie Zeitung, Berlino (Germania). 2017, Bleuet Coquelicot, Paris. 2019, Personale, Fondazione Musicale Valente, Molfetta. Dal 2022 in permanenza Torrione Passari, Molfetta.