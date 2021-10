La regista tranese Giovanna Ventura alla "Festa del Cinema" di Roma

C'è qualcosa di Trani nel catalogo della XVI edizione della "Festa del Cinema di Roma", che in questi giorni si svolge nella Capitale (si terrà fino al 24 ottobre) presso l'Auditorium Parco della Musica, trasformato per l'occasione in uno dei più grandi red carpet al mondo: sabato 23 ottobre sarà infatti presentato in anteprima al MAXXI (alle 11 per la Stampa, alle 21.30 per il pubblico) il docufilm prodotto da Rai Movie "Fellini e Simenon", della regista tranese Giovanna Ventura, con la voce narrante di Francesco Pannofino.Si tratta di un novo lavoro della regista autrice e conduttrice Rai, già premiata lo scorso anno dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici nel settore 'Cinema & giornalismo', per il suo documentario "Oltre la sala. Le parole del cinema nella televisione pubblica", una "eroica rappresentazione del giornalismo televisivo dei pionieri in un viaggio di Vincenzo Mollica".