La scuola Petronelli aderisce al Progetto Pedibus

Il 2°Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani ha aderito al Progetto Regionale PEDIBUS 2022-2023, proposto dalla Regione Puglia e dal MIM. Il progetto si propone di contribuire ad attuare, congiuntamente, le misure di prevenzione e contrasto delle abitudini sedentarie ed il processo educativo del bambino attraverso tre misure: educazione fisica, percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini alimentari e educazione al trasporto attivo/mobilità sostenibile.Il progetto si è concluso lunedì 8 maggio con l'uscita sul territorio degli alunni di tutte le classi terze, già precedentemente coinvolti in incontri formativi sulla sicurezza stradale con la collaborazione della Polizia Locale.In tale occasione i bambini sono stati impegnati, insieme ai propri docenti, nell'esperienza del PEDIBUS: una modalità di trasporto sana, educativa, economica e sociale ed hanno attraversato la città partendo da scuola e fermandosi nel centro storico secondo il seguente percorso e programma:ore 9,00 ritrovo Piazzetta Azzella - Via Anseramo da Trani - Piazza Indipendenza - Via Mario Pagano - Via Frà Diego Alvarez - Piazza Duomo;ore 10,00 flash mob in Piazza Duomo;ore 10,30 Via Beltrani - Piazza Gradenico - Corso Vittorio Emanuele - Via Maraldo – Via Petronelli;ore 11:00 rientro a scuola ed a seguire merenda in piazzetta.Lungo il percorso i mini-vigili hanno rilevato infrazioni sanzionando i trasgressori con "multe morali". I bambini hanno vissuto questa esperienza con entusiasmo, in assoluta sicurezza, grazie all'occhio vigile della Polizia Locale, accompagnati anche dai rappresentanti dell'amministrazione comunale che hanno condiviso la valenza formativa del progetto. Un carovana di 200 mini-vigili che ha percorso le vie della città imparando qualcosa di utile sulla sicurezza stradale e scoprendo le bellezze di Trani e i suoi luoghi storici