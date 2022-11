La scuola promuove la Puglia, l'Itc Aldo Moro unica scuola selezionata nella Bat

In occasione della quarta edizione dell'iniziativa "La Scuola promuove la Puglia", l'Ufficio Scolastico Regionale ha lanciato un Concorso di idee, intitolato Madre Terra, rivolto alle scuole pugliesi di ogni ordine e grado.L'I.I.S.S. "Aldo Moro" di Trani è stata l'unica istituzione scolastica selezionata della BAT e parteciperà alla cerimonia inaugurale che si terrà il 18 novembre, presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia. In questa occasione gli alunni delle classi 5^ F Turismo e 5^E R.I.M, guidati dal docente di lingua francese Graziano Allegretti, presenteranno un loro video dal titolo "Lingue diverse, un solo obiettivo: sostenibilità".Si tratta di un lavoro incentrato su temi quali la valorizzazione del patrimonio culturale, la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse dei territori, punti di partenza di percorsi di cittadinanza attiva e comportamenti sostenibili. In particolare, gli studenti hanno interpretato nelle diverse lingue straniere, il ruolo di volontari ambientali, guide turistiche e cittadini attivi e consapevoli. Sfondo delle riprese, alcuni monumenti simbolo della città, in particolare la Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta e il monastero di Santa Maria di Colonna.