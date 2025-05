La Scuola "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" in campo per la cittadinanza attiva con la Polizia Locale di Trani

Completato un progetto innovativo, voluto dall'Assessorato e dalla Polizia Locale, che ha portato gli studenti "on the road" per promuovere legalità, sicurezza stradale e rispetto dell'ambiente

Mercoledì 19 marzo 2025: Una lezione interattiva di Educazione stradale e viabilità, arricchita dall'uso di simulatori in dotazione al Comando di Polizia Locale, ha permesso ai ragazzi di toccare con mano le regole della strada.

Martedì 25 marzo 2025: Una sessione dedicata alla protezione civile ha sensibilizzato gli studenti sull'importanza della prevenzione e dell'intervento in situazioni di emergenza.

Lunedì 26 e Giovedì 29 maggio 2025: Il culmine del progetto ha visto gli alunni uscire sul territorio, accompagnati dagli agenti della Polizia Locale. Qui hanno svolto un vero e proprio "compito di realtà", infliggendo "multe morali" e rilevando infrazioni al codice della strada. Questa esperienza diretta ha permesso loro di riflettere concretamente sull'importanza del senso civico e del rispetto delle leggi per costruire una società migliore.

Un entusiasmante percorso di cittadinanza attiva dedicato ai ragazzi ha portato gli studenti "on the road" per promuovere legalità, sicurezza stradale e rispetto dell'ambiente, si è concluso oggi con successo presso la Scuola "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani un significativo progetto di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva. Questa iniziativa, fortemente voluta dallatutta e dall'Assessora di riferimento, Avv., e pienamente supportata dal Dirigente Scolastico Prof., ha avuto l'obiettivo di formare le nuove generazioni sui temi cruciali della legalità, della sicurezza stradale e della salvaguardia ambientale.L'importanza e il valore di questa iniziativa risiedono nella sua capacità di tradurre concetti teorici in esperienze pratiche e concrete. Gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado hanno avuto un'opportunità preziosa per approfondire argomenti legati al loro percorso annuale di Educazione Civica, una disciplina sempre più centrale nella formazione dei giovani. Il percorso si è snodato attraverso diversi appuntamenti chiave:L'entusiasmo e l'interesse dimostrati dai giovani partecipanti, futuri "cittadini del mondo", sono stati evidenti. La stretta sinergia tra l'Assessorato alla viabilità, la Polizia Locale, e la collaborazione con AMIU e Protezione Civile, ha permesso agli studenti di vivere un'esperienza scolastica di grande valore, che siamo certi ricorderanno a lungo."Un plauso lo voglio fare - ha detto l' assessoraa tutti coloro che si sono adoperati per promuovere e guidare un progetto così significativo, portato a termine grazie alle donne ed agli uomini della Polizia Locale, un pensiero particolare al Comandante Leonardo Cuocci. Intendo esprimere gratitudine ai Dirigenti Scolastici ed al Corpo Docente che, comprendendo subito il valore della iniziativa, con pazienza e responsabilità non si sono risparmiati per un progetto che non solo educa, ma forma concittadini consapevoli e attivi. L'auspicio è di ritrovare questa iniziativa anche il prossimo anno, "sempre... sulla buona strada!"