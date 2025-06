“La Sinfonia del Mondo” conquista il pubblico: quando la musica diventa ponte tra le culture

Un teatro gremito, un programma colto e appassionato, un'orchestra giovane ma già matura: sono questi gli elementi che hanno reso indimenticabile "La Sinfonia del Mondo", il concerto sinfonico proposto sabato scorso al Teatro Ss. Angeli Custodi dall'Associazione Musicale Arcadia, realtà culturale da anni attiva nella promozione della musica classica sul territorio della BAT.A guidare l'orchestra è stato il Maestro Roberto Fasciano, figura nota e apprezzata per il suo impegno artistico e didattico a livello nazionale. La sua direzione ha coniugato precisione tecnica e profondità interpretativa, esaltando non solo la qualità esecutiva dell'ensemble, ma anche la coerenza e la bellezza del programma proposto.Non una semplice carrellata di brani celebri, ma una scelta musicale consapevole e articolata, che ha intessuto un dialogo tra epoche, linguaggi e suggestioni: dalla Sinfonia "Dal Nuovo Mondo" di Antonín Dvořák al Minuetto di Beethoven, passando per l'eleganza narrativa di Tchaikovsky, la drammaticità di Prokof'ev, il pathos di Verdi e l'intensità evocativa di Ennio Morricone.L'orchestra, composta in gran parte da giovani musicisti cresciuti nel vivaio Arcadia e da professionisti, ha affrontato con rigore un repertorio impegnativo, dimostrando padronanza tecnica, coesione e sensibilità interpretativa. Un risultato che testimonia il valore formativo del progetto Arcadia, attivo da oltre quindici anni nella formazione musicale e nella diffusione della cultura concertistica in Puglia.Particolarmente emozionante il momento del bis: il celebre Gabriel's Oboe di Morricone, eseguito in una versione cameristica che ha messo in luce la raffinatezza dell'oboe solista Luciana Visaggio, tra i talenti emersi dal contesto musicale locale.Lunghi applausi e una standing ovation hanno salutato la chiusura della serata, confermando la forte connessione tra pubblico e artisti. "La Sinfonia del Mondo" si è rivelata non solo un concerto di alto livello, ma un messaggio di cultura, coesione e apertura, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'Associazione Arcadia e con le esigenze di una comunità che continua a credere nella centralità della musica.Un evento che onora Trani e il territorio della BAT, confermando quanto la cultura musicale, quando coltivata con competenza e visione, possa ancora generare stupore, appartenenza e bellezza condivisa.