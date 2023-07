La stencil art nel centro storico di Bisceglie porta la firma del tranese Antonio Russo Galante

L'artista Antonio Russo Galante ha partecipato a mostre d'arte sia in Italia che all'estero (www.antoniorussogalante.com), ricevendo attestati di merito e riconoscimenti. Egli ci ha suggerito di preparare una parete bianca con pittura al quarzo sulla quale avrebbe realizzato delle figure stilizzate con la tecnica dello stencil, tanto cara al più famoso street artist contemporaneo noto col nome di Banksy, che consente una grande rapidità di esecuzione e si può applicare su vari tipi di superficie.

Oggi alcuni simboli biscegliesi e pugliesi sono stati impressi con vari colori sulla parete bianca, nel tentativo di abbellire un piccolo tratto del borgo antico e dare risalto ad una cultura accogliente e generosa come quella insita negli abitanti di quei luoghi rappresentati nel murales

Un'impalcatura rende stretta, buia e cupa una stradina del centro storico di Bisceglie, quand'ecco alla mente di una privata cittadina del luogo balena l'idea di darvi luce e colore per rendere più gradevole il passaggio nel viottolo Arco Priore. Così nasce l'idea di contattare un amico, artista tranese, per un consiglio su come coprire quei pannelli di truciolato scuri. I nostri occhi desiderano vedere intorno a noi un ambiente armonioso e presentare alla vista dei passanti, non importa se si tratta di residenti o di turisti, un decoro di cui beneficiare.