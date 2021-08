La tranese Francesca di Ciommo: una voce per omaggiare Renato Carosone

Mercoledì 4 agosto alle ore 20,00 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte si esibirà una giovane cantante di origine tranese, l'affascinante Francesca Di Ciommo. Sarà la voce del "Quintetto Saverio Mercadante".Interpreterà la canzone napoletana, quella resa internazionale ed evergreean di Renato Carosone, che è stato il principale esponente dello swing italiano del secondo dopoguerra, arrivato nella Penisola con le truppe alleate.Carosone ha interpretato il momento di rottura con la canzone napoletana classica, nonostante cantasse spesso in dialetto partenopeo, o quanto meno nei suoi testi entrassero a far parte espressioni dialettali, staccando completamente dai classici autori napoletani melodici.La brava e talentuosa Francesca Di Ciommo, che si esibirà in questa serata che si preannuncia unica, ci ha raccontato un po' di se e della sua passione per il canto. Tre anni fa ad Altamura ha avuto modo di interpretare le canzoni del grande cantautore Carosone, con il maestro Maurizio Dones, con il direttore artistico Rocco De Bernardis e di altri grandi maestri. Una passione per il canto coltivata sin da bambina, iniziando a prendere lezioni private da un'amica di famiglia. In seguito ha frequentato il liceo musicale dove ha studiato pianoforte, secondo strumento il violino, canto lirico per poi specializzarsi in canto moderno. Si è esibita al "Canta Camaggio" dove ha vinto la 19^ e la penultima edizione. Non ha frequentato il Conservatorio perché la sua idea è quella di fare spettacoli, cantare naturalmente con libertà di espressione, regalando il più possibile emozioni agli spettatori. Si è laureata in Scienze del Servizio Sociale ed è in attesa dell'esito dell'esame di Stato per iscriversi all'albo degli Assistenti sociali. Un grande talento, a cui non possiamo che augurargli tanto successo.In questo spettacolo il "Quintetto Saverio Mercadante" e l'eclettico Giancarlo Magalli omaggeranno il grande artista con i suoi successi internazionali come "Tu vo' fa l'americano", "Caravan petrol", "Maruzzella", "Pigliate 'na pastiglia", "Torero", "O sarracino", ecc. ... rielaborati con grande maestria.Giancarlo Magalli - voce narrante, "Quintetto Saverio Mercadante", Francesca Di Ciommo voce solista, Rocco Debernardis al clarinetto, Giampaolo Caldarola al sassofono baritono, Marco Valerio alle percussioni, Leo BinettI al pianoforte, Maurizio Dones direttore artistico ed Alfredo Luigi Cornacchia come arrangiatore: un mix di sicuro successo per una serata all'insegna della bella musica italiana.Si scoprirà in particolare come Giancarlo Magalli ha conosciuto Renato Carosone e ci racconterà storie e aneddoti assolutamente toccanti.(Per info 331-2491530