La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli. Foto Tonino Lacalamita
La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli

I commercianti: "Siamo qui per rivitalizzare il cuore del borgo ottocentesco e per dire basta al lamento"

Trani - sabato 6 dicembre 2025 19.27
Trani ha acceso ufficialmente il suo Natale, lo scorso 05 dicembre, con l'inaugurazione della rassegna di eventi in Via Zanardelli – la storica "Via Larga" – che per tutto il mese di dicembre ospiterà musica, sapori e arte grazie alla collaborazione tra commercianti e Amministrazione Comunale. L'accensione delle luminarie e dei due alberi di Natale posti alle estremità della via ha dato il via alla serata inaugurale, accompagnata dall'esibizione della soprana Teresa Tedeschi, accompagnata al violino dal giovane e talentuoso tranese Nicola Frisi. A seguire la tradizionale panzerottata offerta ai presenti ha reso il clima più familiare in una via ben illuminata ed impreziosita, gratuitamente, da addobbi floreali donati dalle volontarie di "Trani in Fiore."

Un plauso doveroso va allo spirito d'iniziativa dei commercianti, che hanno saputo fare squadra per regalare alla città un dicembre speciale, e all'Amministrazione Comunale che ha creduto nel progetto sostenendolo economicamente. È la dimostrazione che quando pubblico e privato collaborano, Trani sa accendersi di bellezza.

Le voci dei commercianti della iniziativa.
  • "Il progetto è nato da una forte volontà di collaborazione fra noi e dal desiderio di riportare centralità a una strada ricca di storia e tradizione."
  • "Non sono nuove per noi queste iniziative, le abbiamo fatte e le faremo ancora, spesso i tranesi stessi vanno altrove, sarebbe bello che riscoprissero la loro città."
  • "La sinergia con l'Amministrazione Comunale, che ringraziamo per il sostegno economico a questa iniziativa, è importante e diremmo vitale per noi commercianti perché la progettualità è importante per il futuro della nostra Città"
Il tema della sicurezza e movida secondo i commercianti.
  • I commercianti hanno poi sottolineato come: "Spesso ci si lamenta di situazioni anche inesistenti o minimali, pare sia diventato lo sport cittadino. Certo che si può fare di più e meglio, ma quello che è stato fatto è già molto perché sentiamo le forze preposte alla sicurezza vicine. A Trani ci sono, come in tante altre città a forte vocazione turistica, episodi di vandalismo, ma non ne registriamo di violenti, segno che la situazione è migliorata. L' esempio, sul tema della sicurezza. legato alla classica movida è eclatante: se non diamo le giuste informazioni la gente si spaventa, per quello che legge sui social, e non viene se continuiamo a dire e scrivere che Trani non è una città sicura quando al contrario lo è. Certo si può fare di più, ma continuare a lamentarci non aiuta il commercio, non aiuta il turismo e peggiora il clima".
Il commento del Sindaco Amedeo Bottaro.
  • Alla serata inaugurale era presente il Sindaco Amedeo Bottaro: "Il clima di questa sera, qui in via Zanardelli è quello giusto per dare il via alle Festività Natalizie qui a Trani. L'Amministrazione ha voluto sostenere gli operatori locali per la valorizzazione del borgo ottocentesco, confermando l'intenzione di proseguire su questo modello di sinergia pubblico-privato."
  • Il Primo cittadino ha poi voluto rimarcare la bontà delle scelte riferite al cartellone degli eventi che l'Amministrazione Comunale ha organizzato: "Il nostro obiettivo – ha commentato Amedeo Bottaroè quello di inviare un messaggio di accoglienza e di bellezza. Invitiamo tutti a vivere insieme momenti di serenità e a riscoprire il senso profondo del Natale. Lo scorso anno, solo nei giorni di Capodanno, abbiamo registrato la presenza di 2000 turisti stranieri e oltre 100.000 visitatori. Quest'anno ci aspettiamo numeri ancora in crescita", un invito che il Sindaco estende anche ai tanti turisti che ogni anno scelgono Trani come meta per le festività.

Oltre al Sindaco Amedeo Bottaro erano presenti il V.Sindaco Fabrizio Ferrante: "Queste sono le iniziative che ci piacciono - ha detto - ottimo risultato della collaborazione fra pubblico e privato", l'Assessore alla Cultura Lucia De Mari: "Queste iniziative sono importanti per valorizzare il patrimonio di Trani, molte saranno organizzate in questo fine anno nel Centro Storico della Città" e l'Assessore alla Polizia Locale Cecilia Di Lernia: "L'Amministrazione è vicina ai commercianti, cerca di farlo nel miglior modo possibile ritenendolo volano della economia tranese. Per la sicurezza l'Amministrazione si è portata già avanti da un punto di vista tecnologico, abbiamo un moderno sistema di videosorveglianza del territorio integrato in tempo reale con le altre Forze dell'Ordine, ma questo non serve se non riusciamo a cambiare l'approccio culturale al tema della sicurezza: le vere sentinelle siamo noi cittadini".

L'iniziativa dei commercianti di Via Zanardelli ha riportato quindi l'attenzione sulla forte identità storica della strada, ancora oggi chiamata "Via Larga" da molti tranesi, soprattutto dagli anziani e dai cultori della storia cittadina. Un nome legato alle trasformazioni urbanistiche dell'Ottocento, quando il nuovo borgo prese forma con strade più ampie e luminose in contrasto con il dedalo medievale della città vecchia.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti che con un mix di tradizione, cultura e spirito di comunità cercherà di riportare la "Via Larga" ad essere un salotto a cielo aperto, simbolo di un Natale che unisce e illumina la città:
  • 14 dicembre: Trio Lady Boomerang (ore 20.00)
  • 21 dicembre: Strike Trio – Swing Natalizio (ore 20.00)
  • 27 dicembre: "Toda el Alma – Tango" con Marcella Mammone e Piergiacomo Buso (ore 20.00)
28 fotoTrani, il Natale si accende a Via ZanardelliTonino Lacalamita
